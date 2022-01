V Prešove začínajú so zberom vianočných stromčekov

Prešov 10. januára (TASR) - Technické služby mesta Prešov začínajú v pondelok so zberom vianočných stromčekov na sídliskách. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, zber je naplánovaný do konca januára.



"Stromčeky, ktoré je potrebné dôkladne odzdobiť, môžu občania ukladať ku kontajnerom pri svojich bytovkách do konca januára. Obyvatelia žijúci v rodinných domoch ich môžu bezplatne odovzdať na zberných dvoroch na ulici Bajkalská 33 alebo Jesenná 3," uviedol Tomek s tým, že použité stromčeky poputujú do spoločnosti Kronospan, kde budú spracované.