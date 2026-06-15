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Prešov ukončil rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku
Primátor Prešova František Oľha uviedol, že projekt bol špecifický, keďže stavba bola v oveľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo.
Autor TASR
Prešov 15. júna (TASR) - Mesto Prešov úspešne ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici pri Hlavnom cintoríne. Išlo pritom o najkomplexnejšiu stavebnú obnovu tohto objektu od jeho vybudovania v 70. rokoch minulého storočia. Primátor Prešova František Oľha uviedol, že projekt bol špecifický, keďže stavba bola v oveľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo.
Stavebnotechnické a tepelnotechnické riešenie budovy už nevyhovovalo súčasným požiadavkám. Preto rekonštrukcia zahŕňala zateplenie strechy, realizáciu nových hydroizolačných vrstiev a odvodnenia strechy. Kompletnou obnovou prešli aj rozvody elektroinštalácií, vzduchotechniky a bleskozvod či technológia ústredného vykurovania. Na streche pribudli fotovoltické panely, rekonštrukcia priniesla zníženie energetickej náročnosti budovy a zároveň jej dodala modernejšie audiovizuálne vybavenie. Zmodernizovalo sa tiež interiérové osvetlenie, obnovili sa povrchy stien a sčasti prešla rekonštrukciou aj fasáda. Súčasťou prác bola tiež montáž nových presklených stien, dverí, svetlíkov a podhľadov.
„Veľmi sa teším, že sa po dlhých rokoch podarilo tento objekt zrekonštruovať. Dom smútku si obnovu skutočne zaslúžil a všetci, ktorí sme tu pravidelne slúžili obrady poslednej rozlúčky, sme vnímali, že potrebuje modernizáciu. Vďaka rekonštrukcii vznikol dôstojný a krásny priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom Prešova aj budúcim generáciám,“ uviedol prešovský dekan Jozef Dronzek.
Počas realizácie projektu sa odhalili aj viaceré závažné skryté nedostatky, ktoré si vyžiadali dodatočné práce. Diagnostika preukázala napríklad úplné zlyhanie časti vonkajšej kanalizácie na južnej strane objektu. Ďalším problémom bolo poškodené odvodnenie na severnej strane budovy. V rámci rekonštrukcie preto vznikol nový systém strešného odvodnenia. Pri obnove podhľadov vo veľkej obradnej miestnosti a vstupnej hale boli odhalené aj skorodované oceľové výstuže v železobetónových konštrukciách.
„Spoločne sme sa zhodli, že obnovený objekt by mal niesť nový názov - Dom nádeje. Tento názov vychádza z kresťanskej viery, podľa ktorej smrť nie je koncom, ale prechodom k novému životu. Chceme, aby toto miesto prinášalo pozostalým nielen priestor na rozlúčku, ale aj povzbudenie a nádej, že láska a spomienky na našich blízkych pretrvávajú a že smrťou sa nič nekončí,“ dodáva Dronzek.
Rekonštrukciu zrealizoval Mestský podnik služieb Prešov a celkové náklady dosiahli aj po identifikovaní viacerých závažných nedostatkov takmer 840.000 eur s DPH.
Stavebnotechnické a tepelnotechnické riešenie budovy už nevyhovovalo súčasným požiadavkám. Preto rekonštrukcia zahŕňala zateplenie strechy, realizáciu nových hydroizolačných vrstiev a odvodnenia strechy. Kompletnou obnovou prešli aj rozvody elektroinštalácií, vzduchotechniky a bleskozvod či technológia ústredného vykurovania. Na streche pribudli fotovoltické panely, rekonštrukcia priniesla zníženie energetickej náročnosti budovy a zároveň jej dodala modernejšie audiovizuálne vybavenie. Zmodernizovalo sa tiež interiérové osvetlenie, obnovili sa povrchy stien a sčasti prešla rekonštrukciou aj fasáda. Súčasťou prác bola tiež montáž nových presklených stien, dverí, svetlíkov a podhľadov.
„Veľmi sa teším, že sa po dlhých rokoch podarilo tento objekt zrekonštruovať. Dom smútku si obnovu skutočne zaslúžil a všetci, ktorí sme tu pravidelne slúžili obrady poslednej rozlúčky, sme vnímali, že potrebuje modernizáciu. Vďaka rekonštrukcii vznikol dôstojný a krásny priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom Prešova aj budúcim generáciám,“ uviedol prešovský dekan Jozef Dronzek.
Počas realizácie projektu sa odhalili aj viaceré závažné skryté nedostatky, ktoré si vyžiadali dodatočné práce. Diagnostika preukázala napríklad úplné zlyhanie časti vonkajšej kanalizácie na južnej strane objektu. Ďalším problémom bolo poškodené odvodnenie na severnej strane budovy. V rámci rekonštrukcie preto vznikol nový systém strešného odvodnenia. Pri obnove podhľadov vo veľkej obradnej miestnosti a vstupnej hale boli odhalené aj skorodované oceľové výstuže v železobetónových konštrukciách.
„Spoločne sme sa zhodli, že obnovený objekt by mal niesť nový názov - Dom nádeje. Tento názov vychádza z kresťanskej viery, podľa ktorej smrť nie je koncom, ale prechodom k novému životu. Chceme, aby toto miesto prinášalo pozostalým nielen priestor na rozlúčku, ale aj povzbudenie a nádej, že láska a spomienky na našich blízkych pretrvávajú a že smrťou sa nič nekončí,“ dodáva Dronzek.
Rekonštrukciu zrealizoval Mestský podnik služieb Prešov a celkové náklady dosiahli aj po identifikovaní viacerých závažných nedostatkov takmer 840.000 eur s DPH.