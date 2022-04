Prešov spustil výučbu kurzov slovenského jazyka pre Ukrajincov

Prešov 1. apríla (TASR) – Prešovská univerzita (PU) spustila výučbu kurzov slovenského jazyka pre odídencov z Ukrajiny. Vedie ho pre desiatky záujemcov päť lektoriek z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií (ISMŠ) Filozofickej fakulty PU. Uviedla to hovorkyňa univerzity Anna Polačková s tým, že k lektorkám, ktoré majú skúsenosť s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka, neskôr pribudnú aj pedagogickí asistenti z radov študentov.



O kurz, ktorý spustili vo štvrtok (31. 3.), je už od samotného zverejnenia ponuky uplynulý víkend záujem. „Počas prvých dní nám prišlo viac ako 100 prihlášok. Aktuálny počet záujemcov je 138,“ priblížila lektorka Stanislava Spáčilová. Návštevníci kurzu sú vo veku od 14 do 74 rokov, absolvujú jedno 90-minútové stretnutie za týždeň. „Snažili sme sa vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov, vytvorili sme päť 20-členných skupín. V prípade uvoľnenia miest ponúkneme kurz ďalším prihláseným,“ vysvetlila Spáčilová.



Cieľom je osvojiť si základnú slovnú zásobu a frázy, vďaka ktorým budú schopní fungovať v každodenných komunikačných situáciách. Lektorky budú vyučovať ako dobrovoľníčky bez nároku na mzdu, každá z nich by mala mať neskôr k dispozícii jednu dvojicu slovensko-ukrajinských asistentov. Študenti sa budú zúčastňovať na výučbe formou náčuvov a neskôr pod dohľadom lektoriek pripravovať vlastné študijné materiály a vyučovať.



ISMŠ rozbieha tento rok aj projekt Slovenčina ako cudzí jazyk v online prostredí, s cieľom pripraviť webovú stránku so študijnými materiálmi pre zahraničných, najmä ukrajinských študentov. „Súčasťou projektu budú aj rôzne školenia, jedno plánujeme realizovať v blízkej budúcnosti online. Oslovíme všetky jazykové školy a centrá s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka, aj študentov, ktorí budú pôsobiť ako pedagogickí asistenti,“ dodala Spáčilová s tým, že zámerom je nadviazať spoluprácu a navzájom sa inšpirovať.



PU okrem toho v rámci opatrení utečencom ponúkla možnosť požiadať o jednorazové sociálne štipendium vo výške 150 eur a zriadila psychologickú poradňu. „Zabezpečili sme bezplatné ubytovanie pre rodinných príslušníkov ukrajinských študentov v študentských domovoch. Aktuálne je v nich ubytovaných 60 odídencov vrátane 30 detí. Práve pre mladších Ukrajincov realizujeme dvakrát do týždňa športový krúžok,“ dodala Polačková s tým, že na pôde pedagogickej fakulty sa zároveň raz týždenne konajú kreatívno-umelecké aktivity obľúbené medzi deťmi.