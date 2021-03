Univerzitná knižnica odpustila čitateľom sankčné poplatky

Prešov 2. marca (TASR) - Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity (UK PU) v Prešove odpustila svojim čitateľom v rámci Týždňa slovenských knižníc (1. 3. – 7. 3.) generálnym pardonom sankčné poplatky, ktoré dostali za nevrátenie dokumentov v stanovenej výpožičnej dobe. Celkovo odpustila 2371 upomienok vo výške 1838,50 eura. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Mimoriadne odpustenie upomienok zrealizovala UK PU iba druhý raz od vzniku Prešovskej univerzity. Prvý raz sa tak udialo pred viac ako 20 rokmi, keď knižnica spúšťala do prevádzky automatizovaný modul výpožičky.



"Dnes sme tak urobili najmä vzhľadom na to, že už takmer rok platia protiepidemické opatrenia a naši čitatelia nemôžu plnohodnotne využívať naše služby a pravidelne navštevovať knižnicu, ako boli zvyknutí. Udialo sa tak so súhlasom rektora univerzity Petra Kónyu, ktorý našu iniciatívu veľmi privítal, keďže citlivo vníma predovšetkým problémy študentov v tejto dobe," vysvetlil riaditeľ UK PU Peter Haľko.



Knižnice sa v uplynulom roku okrem poskytovania knižnično-informačných služieb museli zamerať na dodržiavanie protipandemických opatrení.



"Tento školský rok nebola naša knižnica z dôvodu pandémie doteraz zatvorená ani jeden deň a poskytovala aspoň absenčné výpožičné služby, keďže študovne museli byť väčšinu roka zatvorené," povedal Haľko a doplnil, že knižnica sa svojou aktivitou preniesla do virtuálneho prostredia, k čomu pripravila pre jednoduchšiu orientáciu čitateľov aj niekoľko inštruktážnych videí.



Okrem plnotextových elektronických databáz sa zvýšil záujem akademickej obce aj o publikovanie v digitálnej knižnici UK PU, kde pribudlo za minulý rok 135 dokumentov. Bežne je to približne 50.



"Počet virtuálnych návštevníkov webového sídla knižnice medziročne stúpol o takmer 50 percent na vyše 517.000 návštev. O viac ako 50 percent vzrástol i záujem o výpožičky digitálnych kníh. Ešte tento týždeň chceme pre svojich čitateľov spustiť novú e-službu, ktorá však bude v zmysle autorského zákona spoplatnená. Pôjde o skenovanie časti dokumentov z fondu univerzitnej knižnice a ich zasielanie e-mailom," dodal Haľko.