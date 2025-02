Prešov upozorňuje vodičov na neoprávnený vjazd do peších zón

Prešov 6. februára (TASR) - Mesto Prešov apeluje na všetkých vodičov motorových vozidiel a upozorňuje na nepovolené vjazdy do peších zón a priestoru zóny s dopravným obmedzením. Žiada ich, aby rešpektovali dopravné značenie v centre mesta, ktoré je osadené v zmysle platnej legislatívy. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, mesto pristúpilo k zavedeniu obmedzovania vjazdov vozidiel na pešiu zónu s cieľom chrániť porfýrovú dlažbu.



Vozidlá zásobujúce prevádzky alebo zabezpečujúce údržbu, obnovu objektov či rôzne akcie na Hlavnej ulici môžu na základe dopravného značenia vojsť do pešej zóny len v čase od 5.00 h do 10.00 h.



"Na vjazd motorovým vozidlom je potrebné využívať len miestnu cestu - asfaltovú časť, odstavný pruh. Zastavenie motorovým vozidlom v priestore zóny s dopravným obmedzením je povolené len na nevyhnutne potrebný čas," uviedla Šitárová.



Vjazd motorových vozidiel mimo zásobovacích hodín do priestoru zóny s dopravným obmedzením musí byť podľa Šitárovej oficiálne povolený mestským úradom.



Taxíky môžu do priestoru zóny s dopravným obmedzením vstupovať bez obmedzenia v čase od 20.00 h do 5.00 h.



"Mesto Prešov pristúpilo k zavedeniu obmedzovania vjazdov vozidiel na pešiu zónu s cieľom chrániť porfýrovú dlažbu. Ťažké zásobovacie vozidlá túto dlažbu poškodzujú, v dôsledku čoho sa jednotlivé kocky uvoľňujú a praskajú. Ďalším dôvodom je fakt, že pešie zóny sú určené prioritne pre peších. Nakoľko cestné vozidlá v týchto lokalitách často ohrozujú a obmedzujú chodcov, je zámerom mesta vjazdy motorových vozidiel obmedziť, avšak, nie ich úplne vyčleniť," vysvetlila Šitárová.



Od 7. decembra 2021 majú povolený vjazd na pešiu zónu iba menšie zásobovacie autá s celkovou hmotnosťou do tri a pol tony. Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad tri a pol tony platí zákaz vjazdu na ulice s porfýrovou dlažbou. Výnimku môžu takéto vozidlá dostať len v odôvodnených prípadoch, na základe povolenia mestského úradu. Ide napríklad o inštaláciu a demontáž vianočnej výzdoby, havarijných stavov a iné.



"Mestská polícia eviduje za rok 2024 spolu 198 priestupkov na Hlavnej ulici, z toho 81 týkajúcich sa nepovoleného vjazdu do pešej zóny. Vodičovi môže byť v takomto prípade uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 50 eur," dodala Šitárová.