Prešov uspel vo výzve rezortu dopravy s dvoma projektmi cyklochodníkov

Prešov 6. júna (TASR) - Mesto Prešov uspelo vo výzve Ministerstva dopravy SR so žiadosťami o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu cyklistickej infraštruktúry. Konkrétne ide o dva projekty - Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom a Cyklochodník pri Prešovskej univerzite s napojením na cyklolávku. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová.



"Projekt Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom je návrh cyklistického chodníka so začiatkom na Ulici Pod Hrádkom oproti novému parkovisku a ukončením na styku s cestou tretej triedy, respektíve s napojením na už dobudovaný prvý úsek cykloželezničky Prešov-Zlatá baňa," povedala Rácová.



Dĺžka trasy je 1,23 kilometra a celkové požadované náklady na tento projekt predstavujú 384.412,92 eura s DPH. Ako priblížila Rácová, ambícia mesta Prešov je začať so stavebnými prácami už na jeseň tohto roku. Bude to však závisieť od procesu verejného obstarávania.



"V prípade projektu Cyklochodníka pri Prešovskej univerzite s napojením na cyklolávku ide o refundáciu nákladov na už zrealizovaný chodník pre peších a cyklistov," vysvetlila Rácová.



Predmetom tohto projektu sú dve časti stavby, a to chodník pre peších a cyklistov a realizácia osvetlenia cyklochodníka. Dĺžka budovaných cyklistických trás je 0,28 kilometra a celkové požadované náklady na tento projekt predstavujú 121.070,64 eura s DPH.



"Od realizácie takýchto projektov a rozšírenia cyklistickej infraštruktúry v meste Prešov sa očakáva aj komfortnejšie a bezpečnejšie napojenie na cykloželezničku, ktorou sa dopravujú obyvatelia okolitých obcí do Prešova za prácou," doplnila Rácová.