Prešov už prijíma žiadosti o príspevok na ubytovanie ľudí z Ukrajiny

Prešov 5. apríla (TASR) - Mesto Prešov začalo prijímať žiadosti o príspevky na ubytovanie cudzincov v zmysle zákona o azyle. Žiadosti za ubytovanie v mesiacoch február a marec 2022 je potrebné doručiť na mestský úrad najneskôr do štvrtka (7. 4.). TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Na príspevok za ubytovanie ľudí z Ukrajiny s udeleným štatútom dočasného útočiska majú nárok vlastníci bytov a rodinných domov na území mesta Prešov, prípadne nepodnikateľské subjekty," uviedol Tomek.



Ako povedal, na získanie príspevku na ubytovanie odídencov je potrebné vyplniť dokumenty, vzory ktorých sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra SR.



Žiadosti za ubytovanie v mesiacoch február a marec 2022 je potrebné doručiť na mestský úrad najneskôr do štvrtka, čo je konečný termín pre podávanie žiadostí.



"Vyplnené dokumenty je potrebné doručiť na Mestský úrad Prešov tromi spôsobmi: poštou, osobne alebo elektronickými prostriedkami – podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosti zaslané e-mailom neprijímame," vysvetlil Tomek s tým, že žiadosti podané osobne mesto prijíma v klientskom centre na Jarkovej ulici alebo v podateľni mestského úradu (MsÚ) na Hlavnej ulici.



Klientske centrum a podateľňa MsÚ majú na účel prijímania žiadostí o príspevok na ubytovanie odídencov od utorka do štvrtka predĺžené otváracie hodiny do 17.00 h. Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci MsÚ na telefónnom čísle 051/3100 518.