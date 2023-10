Prešov uzavrel memorandá o spolupráci na podporu rozvojovej agentúry

Prešov 16. októbra (TASR) - Mesto Prešov uzavrelo v uplynulých dňoch s Prešovskou univerzitou v Prešove, Fakultou výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Energetickým klastrom Prešovského kraja memorandá o vzájomnej spolupráci v súvislosti so zriadením a činnosťou Rozvojovej implementačnej agentúry (RIA) mesta Prešov n. o. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



Ako povedala, spolupráca bude spočívať vo výmene informácií, propagácii, ale i personálnej podpore a odbornej činnosti zameranej na výskumné aktivity.



Zúčastnené strany podpisom memoranda vyjadrili záujem o spoluprácu pri vzájomnom skvalitňovaní komunikácie, výmene informácií a konštruktívnej spolupráci v procese príprav pre zriadenie RIA. Ďalej pri spoločnej prezentácii a propagácii aktivít súvisiacich so zriadením a činnosťou RIA a pri všeobecnej podpore činnosti RIA. Rovnako pôjde o spoluprácu v rámci personálnej podpory a odbornej činnosti zameranej na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, projekčnú a inžiniersku činnosť, projekty Smart City, analytické a výskumné aktivity a podobne.



"Som rád, že na území mesta vznikne RIA mesta Prešov, n. o., ktorej cieľom je venovať sa energetickej bezpečnosti, smart agende a implementácii projektov, ktoré budú slúžiť k ďalšiemu rozvoju mesta. V rámci tejto agentúry vidím veľký priestor pre našu spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami a energetickým klastrom, s ktorými sme uzavreli memorandum a ktorých potenciál vieme využiť s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.



Cieľom uzavretia memoránd je prehĺbiť a rozšíriť vzájomnú súčinnosť jednotlivých strán v rozvoji mesta Prešov. "Osobitne v oblasti služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, výskumu, vývoja a vedecko-technických služieb a informačných služieb. Ďalej tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a ochrany ľudských práv a základných slobôd, rešpektujúc osobitosti poslania a postavenia všetkých strán," dodala Rácová.