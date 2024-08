V centre Prešova dočasne pribudol takzvaný Ostrov kultivácie

Prešov 22. augusta (TASR) - Nový prvok drobnej mestskej architektúry, takzvaný Ostrov kultivácie, pribudol pred Mestskou galériou Caraffka v Prešove. Skladá sa z komplexu stolíkov a lavičiek. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.



Tento druh mobiliáru si podľa hlavného architekta mesta Prešov Patrika Pandu všimli na konferencii k verejným priestorom v Bratislave. Cieľom je predstaviť ho prešovskej verejnosti a zistiť, či by sa im vo verejnom priestore páčil. "Okoloidúci sa preto nemusia báť si tento mobiliár vyskúšať a prípadne nám dať spätnú väzbu," uviedol Panda.



Mobiliár nainštalovaný pred Caraffkou nazývajú jeho tvorcovia Ostrov kultivácie alebo Platform. Jeho rozmer je prispôsobený veľkosti parkovacieho miesta, čo sami dizajnéri označujú ako zámer.



"Vývoj mesta a verejného priestoru je nespochybniteľný. Ulice sa menia vďaka priamej interakcii s ľuďmi, a to vyvoláva nové požiadavky. Platform vnímame ako ostrov kultivácie, rýchlu intervenciu, ktorá podľa potreby mení svoj účel. Môže prinavrátiť parkovacie miesto ľuďom, takisto dočasne oživiť dlhodobo nevyužívané miesta alebo vytvoriť oddychovú zónu v mestskej zástavbe," vysvetlil Dávid Karásek, CEO a hlavný dizajnér spoločnosti, ktorá mobiliár vyrába.



Ľudia majú možnosť tento typ lavičiek a stolov testovať do 28. augusta. Na základe spätnej väzby od ľudí bude mesto zvažovať zaradenie Ostrovu kultivácie do trvalého verejného mobiliáru Prešova. Obyvatelia mesta môžu navyše ponúkať svoje tipy, kde by si nový mobiliár vedeli predstaviť.