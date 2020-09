V grantovom programe Šariš ľuďom rozdelia dvojnásobnú sumu

Prešov 17. septembra (TASR) – Celkovo 11 projektov si v rámci grantového programu Šariš ľuďom rozdelí 32.000 eur. Oproti minulým rokom je to dvojnásobne viac. O časti peňazí rozhodnú ľudia, ktorí môžu od štvrtka do 16. októbra online hlasovať za konkrétny projekt. Víťazný dostane špeciálnu prémiu 2000 eur.



Občianske združenie (OZ) ex Teatro získalo podporu na naštudovanie a prípravu divadelnej hry s názvom Kde je tvoj domov?. Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník zorganizuje benefičný koncert pre ľudí, ktorí pomáhali zvládnuť pandémiu ochorenia COVID-19. OZ ZOM Prešov zorganizuje verejný integračný projekt Boccia Open 2021.



Štvormetrovú Zelenú planétu z nehrdzavejúcej ocele postaví Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš a upriami tak pozornosť na klimatické zmeny, ktorým čelí aj vodná nádrž Domaša. OZ Novonatura získalo financie na Záhradu sv. Ambróza vo Veľkom Šariši. Nadačný fond Teleskop uspel s projektom Hviezdne dotyky, ktorého cieľom je vybudovanie vyhliadkovej plošiny. V Litmanovej pribudne vďaka grantovej podpore Náučný chodník k ľadovej jaskyni, ktorý realizuje OZ Litmanyvčan.



Ďalší podporený projekt Klenoty - veľké klenoty Veľkého Šariša od OZ Prešovská bicyklová skupina Kostitras má vizuálnym spôsobom sprostredkovať osudy osobností, dôležité udalosti, historické a technické stavby, ktoré predstavujú pamäť mesta v priebehu storočí. OZ Kendičan uspelo v grantovej výzve s projektom na obnovu krojov. OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie zo získaných financií zabezpečí pre Folklórny súbor Dúbrava nové porty – bezdrôtové mikrofóny. Vítanie jari je podporený projekt OZ Folklórna skupina Zvonárka, vďaka ktorému sa v historických priestoroch kežmarského hradu uskutoční podujatie Vítanie jari.