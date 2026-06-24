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MEDVEDE PRIAMO V PREŠOVE: Buďte opatrní, vyzýva mesto
Podľa doterajších hlásení ide o minimálne jedného dospelého jedinca medveďa hnedého a dve mláďatá, spresnila radnica.
Autor TASR
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Prešov 24. júna (TASR) - V lokalitách Šidlovec a Surdok v Prešove sa pohybuje medveď hnedý. Mesto o tom informovalo na webovej stránke, s tým, že členovia Zásahového tímu - Východ lokalitu monitorujú aj s využitím dronov a termokamier.
„Podľa doterajších hlásení ide o minimálne jedného dospelého jedinca medveďa hnedého a dve mláďatá,“ spresnila radnica. Mesto vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. V prípade, že medveďa spozorujú, môžu kontaktovať priamo Zásahový tím - Východ na telefónnom čísle +421 910 406 581.
„Podľa doterajších hlásení ide o minimálne jedného dospelého jedinca medveďa hnedého a dve mláďatá,“ spresnila radnica. Mesto vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. V prípade, že medveďa spozorujú, môžu kontaktovať priamo Zásahový tím - Východ na telefónnom čísle +421 910 406 581.