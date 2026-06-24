Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
< sekcia Regióny

MEDVEDE PRIAMO V PREŠOVE: Buďte opatrní, vyzýva mesto

.
Na snímke medveď hnedý. Foto: TASR František Iván

Podľa doterajších hlásení ide o minimálne jedného dospelého jedinca medveďa hnedého a dve mláďatá, spresnila radnica.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 24. júna (TASR) - V lokalitách Šidlovec a Surdok v Prešove sa pohybuje medveď hnedý. Mesto o tom informovalo na webovej stránke, s tým, že členovia Zásahového tímu - Východ lokalitu monitorujú aj s využitím dronov a termokamier.

„Podľa doterajších hlásení ide o minimálne jedného dospelého jedinca medveďa hnedého a dve mláďatá,“ spresnila radnica. Mesto vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. V prípade, že medveďa spozorujú, môžu kontaktovať priamo Zásahový tím - Východ na telefónnom čísle +421 910 406 581.
.

Neprehliadnite

Blanár v Paname rokoval o ďalšej podpore kandidatúry SR v BR OSN

V stredu sa začína volebná kampaň, kandidáti majú finančné limity

Program MS v noci zo stredy 24. na štvrtok 25. júna

R. RAŠI VYHLÁSIL VOĽBY DO ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA 24. OKTÓBRA