V prešovskej lokalite K Starej tehelni sa koronavírus nepotvrdil

Prešov 14. apríla (TASR) – Obyvateľov prešovskej lokality K Starej tehelni, ktorí sa v uplynulom období vrátili zo zahraničia, otestovali na ochorenie Covid-19. Výsledky všetkých testov boli negatívne, sprísnené hygienické opatrenia v tejto časti mesta však radnica ponecháva aj naďalej. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



V nedeľu vzniklo v lokalite K Starej tehelni dočasné odberné miesto, kde testovali miestnych obyvateľov, ktorí sa prednedávnom vrátili z Veľkej Británie, Nemecka a Belgicka.



"Vyškolení vojenskí zdravotníci odobrali vzorky 25 ľuďom z miestnej komunity. Všetci z nich s testovaním súhlasili a odbery mali pokojný priebeh. Na mieste asistovali aj členovia armády, mestská polícia, občianska poriadková služba, zástupcovia organizácie Zdravé regióny a komunitní pracovníci. Jednotlivé vzorky boli odoslané na testovanie do Košíc. Výsledky nepotvrdili koronavírus ani u jedného z testovaných obyvateľov," uviedol Tomek.



Negatívne boli podľa jeho slov aj testy miestneho komunitného pracovníka a viceprimátora Prešova Vladimíra Feľbabu. Oboch ich otestovali, nakoľko pri svojej práci pravidelne prichádzajú do kontaktu s rizikovými skupinami ľudí.



"V spomenutej lokalite však bude aj naďalej prebiehať viacstupňová kontrola dodržiavania opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19. Priamo na mieste na to dohliadajú terénni sociálni pracovníci a občianske hliadky, ktoré denne monitorujú oblasť a akékoľvek porušenia opatrení alebo verejného poriadku bezodkladne hlásia mestskej polícii. Tá tam okrem toho pravidelne prichádza aj preventívne v rámci hliadkovej činnosti," vysvetlil hovorca mesta.



Počas uplynulého týždňa bola v spomenutej oblasti vykonaná aj rozsiahla dezinfekcia verejných priestranstiev a spoločných priestorov, vrátane kľučiek všetkých bytov.