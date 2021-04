V Prešove sa sčítalo viac ako 87 percent obyvateľov

Prešov 8. apríla (TASR) - V rámci elektronického sčítania obyvateľov 2021 sa sčítalo 87,41 percenta obyvateľov mesta Prešov z odhadovaného celkového počtu. Predstavuje to 76.705 ľudí. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, začiatok asistovaného sčítania bude závisieť od vývoja pandemickej situácie.



"Ďakujem všetkým Prešovčanom, ktorí zobrali povinnosť sčítať sa zodpovedne. Spoločne sme dokázali, že nám záleží na budúcnosti nášho mesta a máme záujem podieľať sa na jeho rozvoji," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



V rámci asistovaného sčítania obyvateľov je podľa Šitárovej ešte potrebné sčítať približne 11.100 obyvateľov mesta Prešov.



"Asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční počas obdobia dosčítavania obyvateľov, ktoré vyhlási predseda Štatistického úradu SR, v závislosti od epidemiologickej situácie v SR, v trvaní šiestich kalendárnych týždňov, najneskôr do 31. októbra 2021. Asistované sčítanie je určené pre tých obyvateľov, ktorí sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby v rámci elektronického sčítania obyvateľov 2021," povedala Šitárová.



V rámci elektronického zberu dát, ktorý sa konal od 15. februára do 31. marca, sa samosčítalo 4.844.007 ľudí, teda 86 percent obyvateľov Slovenska. Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predstavitelia Štatistického úradu SR veria, že prvé vyhodnotenia a súvislosti aktuálneho cenzu by mohli odprezentovať už na konci roka.