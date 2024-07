V Prešove sa začali preventívne protipožiarne kontroly

Prešov 15. júla (TASR) - Od pondelka do 6. decembra budú v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území mesta Prešov vykonávané preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly budú vykonávané aj v rodinných domoch, obytných domoch, okrem bytov a v iných stavbách. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Členovia kontrolných skupín mesta sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa a fyzických osôb," uviedla Šitárová.



Pracovníci sa pred začiatkom vykonávania kontroly preukážu poverením na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly. Platí len spolu s občianskym preukazom.



"Poverení pracovníci sa zameriavajú najmä na kontrolu dokumentácie ochrany pred požiarmi, vykonávania školení a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi. Ďalej na kontrolu skladovania horľavých látok, stavu prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stavu únikových ciest a ich označenia," doplnila Šitárová.



Zameriavajú sa podľa nej aj na vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi či umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.