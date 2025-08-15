< sekcia Regióny
V piatok a počas víkendu sa v Prešove konajú viaceré podujatia
Prešov 15. augusta (TASR) - V piatok sa na Hlavnej ulici v Prešove začína Prešovské pivobranie, ktoré potrvá do nedele (17. 8.). Pre zberateľov je počas piatka na Hlavnej ulici k dispozícii Burza starožitností a kuriozít. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.
Ako povedala, v rámci Prešovského pivobrania návštevníci môžu ochutnať to najlepšie z 15 remeselných pivovarov z celého Slovenska a užiť si atmosféru plnú chutí, vôní a zábavy. Pripravený je aj sprievodný program.
Večer bude patriť tancu a latino hudbe. Z dôvodu konania open-air latino párty na Jarkovej ulici je táto ulica od križovatky so Suchomlynskou ulicou pre dopravu uzavretá od piatka od 12.00 h do soboty (16. 8.) do 6.00 h. Obchádzka je možná cez Šarišskú ulicu.
Vzhľadom na horúčavy obyvateľom podľa Šitárovej aj počas návštevy kultúrnych podujatí v centre mesta odporúčajú dodržiavať pitný režim a pri pobyte vonku nezabudnúť ani na pokrývku hlavy. Starším a chronicky chorým ľuďom odporúčajú obmedziť aktivity počas dňa na minimum a zdržiavať sa v tieni.
Osvieženie ľuďom ponúkajú nielen mestské fontány, ale aj vodné brány, ktoré sú osadené v Južnom parku na Hlavnej ulici a tiež na Floriánovej ulici.
