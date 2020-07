V Rákociho paláci sprístupnili historickú lekáreň z 19. storočia

Prešov 16. júla (TASR) – Krajské múzeum v Prešove sprístupnilo vo svojom sídle – Rákociho paláci novú stálu expozíciu originálnej prešovskej lekárne U sv. Trojice.



Historický mobiliár pochádza z polovice 19. storočia a pri jeho inštalácii sa v čo najväčšej miere zohľadnilo pôvodné rozmiestnenie nábytku. Vybavenie lekárne patrí k najcennejším historicko-farmaceutickým exponátom múzea. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



Lekáreň U sv. Trojice, ktorú v roku 1842 pomenoval jej zakladateľ Ignác Schmidt, bola z Hlavnej ulice o dva roky neskôr premiestnená do priestorov Stirnerovho domu.



„Mesto Prešov sa môže pýšiť hneď niekoľkými významnými osobnosťami z radov lekárnikov. Mená ako Ján Samuel Gertinger, Ján Adam Reiman, Ján Weber, ale aj Karol Divald sú pevne späté s prešovskými lekárnickými dejinami," priblížil historik Krajského múzea v Prešove Erik Ondria.



Podľa neho to boli veľmi žiadaní a cenení občania mesta a o rozvoji a výsadách lekárnického povolania svedčilo aj postupné zakladanie medicínskych spolkov v 19. storočí. V Šarišskej župe vznikol Spolok lekárov a lekárnikov v roku 1877 a mal 14 zakladajúcich členov.



Lekáreň U sv. Trojice nepostihla podľa jeho slov v 20. storočí vlna modernizácie, vďaka čomu je dnes možné obdivovať jej historický mobiliár. Okrem nevyhnutného pracovného vybavenia bolo laboratórium lekárne zariadené moderným parno-varným prístrojom a príručná knižnica obsahovala okrem liekopisov, príručiek a zborníkov aj publikácie, ktoré sledovali najnovšie dobové poznatky z farmácie.



„Táto prevádzka mala kvalitné, cenné a početné vybavenie. Nachádzalo sa tu 692 kusov stojatiek z horského javora, českého olovnatého skla s brúsenými zátkami, porcelánu či z čierneho, takzvaného hyalitového skla," dodáva Ondria.



Lekáreň U sv. Trojice prešla viacerými vlastníkmi až bola v 50. rokoch 20. storočia znárodnená. Bola to najdlhšie slúžiaca lekáreň na tom istom mieste.