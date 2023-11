V Prešove si ľudia mohli dať vyšetriť glykémiu

Prešov 13. novembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove pri príležitosti utorňajšieho (14. 11.) Svetového dňa diabetu pripravil v pondelok deň otvorených dverí. Ľudia si mohli dať vyšetriť glykémiu, odmerať tlak krvi a pulz, ako aj absolvovať antropometrické merania a analýzu zloženia tela.



"Vzhľadom na to, že každoročne sa zvyšuje počet prípadov diabetu aj u nás na Slovensku, tak v rámci primárnej prevencie každý rok vykonávame nejaké aktivity k prevencii tohto ochorenia," uviedla Martina Libová z RÚVZ v Prešove.



Podľa jej slov návštevníci si mohli dať nalačno vyšetriť glykémiu - hladinu cukru, ktorá je jedným z rizikových faktorov k vzniku diabetu. Ponúkali tiež antropometrické merania, keďže jeden z rizikových faktorov aj pre vznik diabetu je obezita.



"Antropometrické meranie, to znamená, že zisťujeme zloženie tela, predovšetkým, aké je percento tuku, percento svalstva a hodnotenie BMI (indexu telesnej hmotnosti) na základe zmerania výšky a váhy," povedala Libová a doplnila, že podobné podujatia pripravujú na utorok viaceré RÚVZ.



Svetový deň diabetu pripadá na 14. novembra. V rovnaký deň v roku 1891 sa totiž narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 dostal za to Nobelovu cenu.