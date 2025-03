V rámci Hodiny Zeme bude vypnuté osvetlenie v celom Prešove

Prešov 21. marca (TASR) - Mesto Prešov sa aj tento rok zapája do celosvetovej kampane Hodina Zeme. V sobotu (22. 3.) bude od 20.30 do 21.30 h vypnuté verejné osvetlenie v celom meste, vrátane dominánt. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Hodina Zeme je najväčšou kampaňou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta. Vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney, keď viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem zhaslo na jednu hodinu svetlo. Cieľom tohto symbolického aktu bolo upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny. Nasledujúci rok sa do Hodiny Zeme zapojilo už 50 miliónov ľudí v 35 krajinách v 18 časových pásmach a postupne vznikala masívna celosvetová kampaň na podporu Zeme," uviedla tlačová referentka.



V súčasnosti sa podľa jej slov koná vo viac ako 190 krajinách sveta a kampaň vytvára platformu pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia presadzovať environmentálne priority na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni.



"Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím o 20.30 h na symbolickú jednu hodinu, sú napríklad Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro, Eiffelova veža, most Golden Gate Bridge v San Franciscu alebo rímske Koloseum," dodala Šitárová.