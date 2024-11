Prešov v roku 2025 investuje do škôl, dopravy a zmení aj tarify MHD

Prešov 21. novembra (TASR) - Mesto Prešov plánuje v budúcom roku investície v celkovej hodnote viac ako 30 miliónov eur. Finančné prostriedky zahŕňajú 20 miliónov eur z externých zdrojov a desať miliónov eur z vlastného rozpočtu. Kľúčové projekty sú zamerané na obnovu školských zariadení, modernizáciu infraštruktúry a ekologické riešenia. Uviedol to ako výstup zo zasadnutia mestskej rady vo štvrtok primátor Prešova František Oľha.



"Na budúci rok sa zameriame najmä na energetické zhodnotenie školských objektov, výstavbu nových učební a renováciu škôl. Projekt na exteriérové učebne pre päť základných škôl je už pripravený a v šiestich ďalších školách a materských školách prebieha proces stavebného povolenia," uviedol Oľha. Dodal, že významným krokom je aj schválenie energetických opatrení na dvoch školských bazénoch, kde sa plánuje inštalácia fotovoltických elektrární, tepelných čerpadiel a batériových úložísk.



Z vlastných zdrojov mesto začne práce na obnove mosta Jána Pavla II. a ďalších mostov, ktoré si vyžadujú nevyhnutné opravy. Investície poputujú aj do športovej infraštruktúry vrátane druhej etapy modernizácie zimného štadióna.



"Investičných peňazí máme relatívne dosť a máme k tomu externé zdroje, ale tým, že z podielových daní nám stále prichádza menej a menej peňazí, tak nám ubúdajú bežné príjmy na starostlivosť o mesto," dodal Oľha.



Štátny konsolidačný balíček spôsobil podľa primátora zvýšenie nákladov na verejnú dopravu o viac ako pol milióna eur. Od 1. januára 2025 mesto zavedie upravenú tarifu verejnej dopravy. Ceny jednorazových cestovných lístkov sa zvýšia na úroveň iných krajských miest, dlhodobé predplatné lístky ostanú cenovo dostupné. Ročný cestovný lístok na území mesta si obyvatelia budú môcť zakúpiť za 219 eur. Bezplatná doprava pre deti a seniorov s trvalým pobytom na území mesta zostáva zachovaná.



"Našim cieľom je motivovať obyvateľov k nákupu dlhodobých predplatných lístkov, ktoré sú najlacnejšou možnosťou pre častých cestujúcich. V porovnaní s nákladmi na pohonné hmoty a parkovanie je verejná doprava výrazne výhodnejšia," zdôraznil primátor.



Oľha zároveň uviedol, že sa rozhodli nepristúpiť k redukcii spojov v rámci verejnej dopravy, čo bola pôvodne jedna z možností. "Zníženie frekvencie spojov by negatívne ovplyvnilo dostupnosť služieb pre obyvateľov. Preto sme sa rozhodli radšej zvýšiť ceny jednorazových lístkov, než obmedziť rozsah dopravy," dodal.