Prešov v školách postupne zavádza opatrenia na úsporu energie

Prešov 14. februára (TASR) - Viaceré školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Prešov už zaviedli rôzne opatrenia na úsporu energie. Správne nastavenie vykurovania, efektívne vetranie, zodpovedné energetické správanie či pravidelná údržba technických zariadení - to všetko môže mať podľa hovorcu mesta Michala Hudáka zásadný vplyv na spotrebu energie a prispieť k udržateľnosti školských objektov.



"Vďaka spolupráci s Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov, n. o., pracujeme na energetických opatreniach aj na našich školách, dôkazom čoho sú už aj realizujúce sa projekty v tomto roku v objeme dva milióny eur - MŠ Budovateľská, MŠ Jurkovičova, MŠ Zemplínska, MŠ M. Podhájeckej, Bajkalská," uviedol Hudák.



Jedným zo základných krokov je podľa neho efektívne vykurovanie a hydroregulácia. Každý stupeň nad odporúčanú teplotu zvyšuje spotrebu energie až o šesť percent. Optimálna teplota v triedach by mala byť 21 stupňov Celzia, v chodbách stačí 18 stupňov Celzia.



"Použitie termostatických ventilov či správne vyregulovanie vykurovacieho systému v zateplených objektoch môže priniesť výrazné úspory. Rovnako dôležité je správne vetranie - krátke, intenzívne vetranie je oveľa efektívnejšie ako dlhodobé ponechávanie otvorených okien pri zapnutom kúrení," vysvetlil Hudák.



Správanie zamestnancov a žiakov zohráva pri úspore energie kľúčovú úlohu. Jednoduché opatrenia ako zhasínanie svetiel, vypínanie nevyužívanej elektroniky či optimalizácia vykurovania počas prázdnin môžu znížiť náklady o desiatky percent. Neoddeliteľnou súčasťou úspor je aj pravidelná údržba technických zariadení.



"Aby boli opatrenia čo najefektívnejšie, je vhodné pravidelne monitorovať spotrebu energie pomocou moderných technológií a systémov diaľkového odpočtu energií. V spolupráci s odborníkmi možno realizovať energetické audity, ktoré odhalia, kde dochádza k najväčším stratám, a navrhnú riešenia šité na mieru konkrétnemu objektu," doplnil Hudák.



Ako dodal, spoločným cieľom všetkých týchto opatrení je pomôcť školám hospodáriť so zdrojmi čo najefektívnejšie, znižovať náklady a prispieť k ochrane životného prostredia.



Mesto na svojej webstránke zverejnilo pre školy Manuál energetických opatrení "step by step".