Prešov v spolupráci s NDS rekonštruuje cestu Za Kalváriou

Prešov 21. decembra (TASR) - Mesto Prešov v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) opravuje cestu na ulici Za Kalváriou. Vybudovaná bude nová dažďová kanalizácia a v ďalšej fáze rekonštrukcie pribudne nový asfalt. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Rekonštrukcia cesty začala frézovaním starého povrchu. Súčasťou prác je výkop pre dažďovú kanalizáciu v dĺžke 1138 metrov, ktorá vyústi do retenčnej nádrže – zariadenia, ktoré zachytí dažďovú vodu a odvedie ju do kanalizačnej siete. Taktiež budú postupne osadené nové obrubníky a položený nový asfalt v celom profile," uviedol Tomek.



Od 7. do 15. januára 2021 a od 16. februára do 3. marca bude ulica úplne uzavretá. Medzitým bude čiastočne uzavretá. Obmedzenia potrvajú do polovice marca.



"Počas čiastočnej uzávierky je doprava možná v jednom pruhu obojsmerne, pričom ju budú riadiť pracovníci stavby. Počas úplnej uzávierky je doprava obyvateľov možná len do 7.30 h a po 15.00 h," vysvetlil Tomek.



Súčasťou obnovy je podľa jeho slov úplná rekonštrukcia dažďového potrubia, ktoré je dimenzované tak, aby odvádzalo dažďové zrážky z povrchu hlavnej a vedľajších vetiev komunikácie.



"Rekonštrukcia cesty je združenou investíciou mesta Prešov a NDS. Jej oprava má zmysel práve v čase, keď už nie je potrebná pre stavbu diaľničného obchvatu, konkrétne objektov pred tunelom. Náklady na rekonštrukciu, ktoré hradí mesto Prešov, predstavujú 540.000 eur. NDS na vlastné náklady položí na ceste asfalt," doplnil Tomek.



Vzhľadom na harmonogram a rozsah prác, MHD premáva v celej trase od 14. decembra denne do 8.00 h a po 15.00 h. Počas sobôt a nedieľ nebude na ceste žiadne obmedzenie pre MHD ani obyvateľov.