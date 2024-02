V Základnej škole v Prešove otvorili zrekonštruovaný pavilón

Prešov 5. februára (TASR) - V Základnej škole (ZŠ) na Bajkalskej ulici v Prešove otvorili v pondelok zrekonštruovaný pavilón B. Od vlaňajšieho októbra tu prebiehali stavebné práce na streche, strope aj v interiéri. Podľa hovorcu mesta Michala Hudáka, napriek statickým posudkom, ktoré vyhodnotili jednotlivé pavilóny školy ako stabilné, vykazovali viaceré miesta stavebné kazy. Minulý rok v marci došlo v jednej z tried k pádu omietky. Nikto sa pritom nezranil.



Rekonštrukciou prešla poškodená krytina a izolácia strechy. V interiéri vo vybraných častiach opravili podkladovú konštrukciu podláh. Nanovo natiahli vnútorné vápenné omietky stropov, vymaľovali steny, sokel i strop. V rámci rekonštrukcie bolo podľa Hudáka nutné demontovať a opätovne nainštalovať aj fotovoltické panely, ktoré na streche školy slúžia ako solárna elektráreň. Spätné namontovanie panelov je naplánované na jarné mesiace.



"Financovať rekonštrukciu tohto pavilónu z vlastného rozpočtu nebolo v súčasnej situácii pre nás ako samosprávu vôbec jednoduché. Stáli sme pred voľbou buď celý pavilón zrušiť, prípadne obmedziť výučbu na škole, alebo napríklad aj skrz úsporné opatrenia na prevádzke mestského úradu nájsť prostriedky na riešenie súčasného nevyhovujúceho stavu. Som rád, že toto rozhodnutie padlo a dnes vidíme jeho pozitívny výsledok," povedal primátor Prešova František Oľha.



Mesto preberá podľa neho do svojho majetku spomenutú solárnu elektráreň, ktorá bude dlhodobo prinášať prostriedky do rozpočtu mesta a kompenzovať podobné výdavky spojené s nevyhnutnými rekonštrukciami či opravami. Mestu sa ju podarilo po niekoľkoročnej pauze opätovne spojazdniť ešte v minulom roku. V najbližšom období by mali pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pribudnúť ďalšie štyri fotovoltické elektrárne a nové tepelné čerpadlá.



Na rekonštrukciu spomenutého pavilónu vyčlenila radnica zo svojho rozpočtu 175.405,98 eura s DPH.



"Pavilón B sme síce museli z dôvodu rekonštrukcie úplne uzavrieť, ale všetkých žiakov sa nám podarilo dočasne premiestniť do iných tried a neobmedziť tak výchovno-vzdelávací proces. Verím, že tento proces opráv a rekonštrukcií nekončí. Naša škola je zapojená aj v ďalších dvoch projektoch zameraných na havarijné stavy, pričom v jednom z nich sa nám už podarilo aj uspieť. Opravy v hodnote približne 110.000 eur teraz čakajú našu telocvičňu a jej sociálne zariadenia," povedala riaditeľka ZŠ Bajkalská v Prešove Slávka Dudinská.



ZŠ navštevuje približne 370 žiakov, pričom rekonštrukcia pavilónu B sa dotkla takmer polovice z nich.