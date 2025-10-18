< sekcia Regióny
Prešov: Verejnosť môže podávať nominácie na sociálneho pracovníka roka
Nominovať jednotlivcov či kolektívy, ktoré obohacujú sociálny sektor na území mesta Prešov, možno elektronicky, poštou alebo osobne prostredníctvom podateľne mestského úradu.
Autor TASR
Prešov 18. októbra (TASR) - Verejnosť môže ešte do utorka (21. 10.) predkladať návrhy na ocenenie jednotlivcov a kolektívov, ktorí sa svojou činnosťou zaslúžili o rozvoj sociálnej oblasti v Prešove. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.
Pripomína, že v Prešove pôsobí mnoho ľudí, ktorí svojou prácou, obetavosťou a ľudskosťou významne prispievajú k rozvoju sociálnych služieb, pomoci občanom v ťažkých životných situáciách a k posilňovaniu solidarity v spoločnosti. „Ocenenie je poďakovaním nielen pre odborných pracovníkov v sociálnej oblasti, hasičov, záchranárov, verejných a neverejných poskytovateľov služieb, ale aj pre ľudí z radov verejnosti (klientov, prijímateľov sociálnych služieb, rodinných príslušníkov a podobne), ktorí svojou prácou, dobrovoľníckou činnosťou alebo iným činom významne prispeli k pomoci jednotlivcom alebo komunitám,“ uvádza.
Nominovať jednotlivcov či kolektívy, ktoré obohacujú sociálny sektor na území mesta Prešov, možno elektronicky, poštou alebo osobne prostredníctvom podateľne mestského úradu. Bližšie informácie, ako aj nominačný formulár sú zverejnené na webovej stránke mesta.
Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční 20. novembra v Parku kultúry a oddychu v Prešove.
