Prešov zverejnil výzvu na poskytnutie dotácií na kultúru či šport

Prešov 12. januára (TASR) - O dotáciu na kultúru, šport a sociálnu oblasť môže verejnosť požiadať do 1. marca 2024. Mesto Prešov zverejnilo výzvu na poskytnutie dotácií v spomenutých oblastiach. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"V oblasti kultúry mesto Prešov rozšírilo poskytovanie dotácií, a to okrem poskytovania dotácií na podporu podujatí aj o dotácie na podporu činnosti kultúrnych subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry," uviedla Šitárová.



V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu. V oblasti športu poskytuje dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia.



Žiadosti o poskytnutie dotácie na každú oblasť môžu občania podávať najneskôr do 1. marca 2024 vrátane. Formuláre sú zverejnené na webstránke mesta.



V roku 2023 bolo podporených 132 rôznych subjektov celkovou sumou vyše 357.546 eur.



Z nich 300.000 eur smerovalo 89 subjektom z oblasti športu. Suma 76.455 eur bola rozdelená medzi 53 žiadateľov v oblasti kultúry. V sociálnej oblasti bolo podporených 27 subjektov sumou v celkovej výške 8961 eur.