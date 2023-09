Ľudia môžu pripomienkovať návrh o pravidlách participácie v Prešove

Prešov 18. septembra (TASR) - Do piatka (22. 9.) môžu občania predkladať svoje pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pravidlách participácie v meste Prešov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Predkladaný materiál vznikol podľa jej slov na základe uznesenia zastupiteľstva. To prerokovalo petíciu, ktorej vyhovelo a poverilo primátora, aby zabezpečil zavedenie participatívneho rozpočtu od roku 2023.



"Participatívny rozpočet je nástroj na podporu všeobecne prospešných služieb vytvorením priestoru pre realizáciu projektov obyvateľov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v meste Prešov. Ide o podporu jedinečných projektov s podielom vlastnej práce a tvorivosti obyvateľov mesta," povedala Šitárová.



Ako pokračovala, prostredníctvom participatívneho rozpočtu možno skvalitniť a zlepšiť život obyvateľov mesta a vytvoriť podmienky pre všestranný rozvoj územia a potrieb obyvateľov v rôznych oblastiach života mesta.



"Taktiež je možné prehĺbiť priamu miestnu demokraciu - občania môžu rozhodovať o využití časti rozpočtu mesta, ale aj zvýšiť účasť obyvateľov mesta na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti. V neposlednom rade ide o možnosť vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste," doplnila Šitárová.



Svoje pripomienky k zverejnenému materiálu môžu občania predkladať v písomnej forme, elektronicky na e-mailovú adresu radko.lapos@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove. Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli mesta na jeho webstránke.