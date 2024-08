Vyše 4500 ľudí sa vyjadrilo k priestoru na Masarykovej ulici v Prešove

Prešov 15. augusta (TASR) - Viac ako 4500 ľudí sa formou dotazníka zapojilo do tvorby budúceho verejného priestoru na Masarykovej ulici v Prešove. Podľa radnice by si tam väčšina opýtaných želala park v štýle Kolmanovej záhrady. Prezentovanie výsledkov sa uskutočnilo v uplynulých dňoch.



Ako povedal hovorca mesta Michal Hudák, mesto Prešov vôbec prvý raz pristúpilo k tvorbe verejného priestranstva s aktívnym zapojením jeho obyvateľov.



"Participatívny proces radnica naštartovala v druhej polovici júna počas Dní mesta Prešov, kedy bolo súčasťou sprievodných aktivít aj pootvorenie parku na Masarykovej. Ten bol v tom čase iba čerstvo v majetku mesta po zhruba 20-tich rokoch. Počas trojdňovej participatívnej aktivity priamo na mieste prebiehali komentované prehliadky priestoru, kreslenie takzvaných pocitových máp, ale najmä dialóg s Prešovčanmi, ktorí sa na dlhodobo uzavreté miesto prišli pozrieť," uviedol Hudák.



Dotazníkový prieskum počas pootvorenia parku vygeneroval približne 500 odpovedí od priamych účastníkov a tých, ktorí vyplnili dotazník neskôr, prostredníctvom QR kódu a linku v mape. Obyvatelia sa mohli do prieskumu zapojiť aj v online priestore. Do ukončenia zberu dát, ktorý trval do 8. júla 2024, mesto zaevidovalo 4554 vyplnených dotazníkov.



"Súčasťou dotazníka bolo 11 otázok. Z výsledkov je jasné, že zapojení Prešovčania by si želali priestor verejnej zelene na štýl Kolmanovej záhrady. Tá predstavuje zelené miesto s množstvom rôznych zón, veľký podiel zelene a model nočného uzatvárania parku s riadnymi otváracími hodinami. Za túto možnosť hlasovalo takmer 52 percent respondentov," priblížil Hudák.



Podobne, viac ako 52 percent zainteresovaných sa vyjadrilo, že by si na mieste želali zveľadenú prírodu s chodníkmi, kvetinovými záhonmi a jazierkom. Viac ako 70 percent zapojených považuje za dôležité mať v novom parku dostatok lavičiek. Podľa 74 percent hlasujúcich by mal byť park zabezpečený kamerovým systémom a pri výbere nového názvu sa najväčšia časť participujúcich obyvateľov priklonila k historickému pomenovaniu Staromestský park.



Z viac ako 4500 respondentov tvorili väčšinu ženy, konkrétne 64,1 percenta a najväčšia vzorka predstavovala obyvateľov mesta vo veku v rozmedzí 30 až 39 rokov.



Na konci septembra tohto roku prebehne aj druhé kolo participácie, ktoré bude zamerané na tie skupiny obyvateľov mesta, ktoré sa v prvej fáze osloviť nepodarilo, no v budúcnosti budú rovnako užívateľmi parku. Na začiatku jesene sa uskutoční tiež neformálne vzdelávanie žiakov, študentov a seniorov. Komplexné výsledky oboch kôl participácie budú podľa Hudáka dôležitým podkladom a pomôckou pre budúcu architektonickú súťaž.