Do finále súťaže intelektovo nadaných detí postúpilo 200 žiakov

Prešov 14. mája (TASR) - Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity (PF PU) v Prešove sa v stredu (15. 5.) uskutoční finále 12. ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných detí. Do finále na univerzite postúpilo 200 víťazov zo školských kôl. Celkovo bolo do súťaže registrovaných takmer 2700 žiakov.



Ako TASR informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, Prešov pravidelne hostí nadané deti z celého Slovenska od roku 2013. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: žiaci prvého stupňa základných škôl (ZŠ) a žiaci druhého stupňa ZŠ. "Logická olympiáda tento rok preverí logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov," uviedla hovorkyňa.



Počas utorka sa pre súťažiacich a ich sprievod uskutoční výprava k vodnej nádrži Sigord. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov ponúkne aj predstavenie magického sveta Juraja Jakubiska, spoločenské hry a možnosť konzultácií o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov.



Spoluorganizátormi finále sú tento rok PF PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove, Regionálny úrad školskej správy v Prešove a mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.