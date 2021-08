Prešov vyčlenil parkovacie plochy pre pútnikov za pápežom

Prešov 25. augusta (TASR) - Mesto Prešov vyčlenilo parkovacie plochy, ktoré budú k dispozícii pre pútnikov v deň návštevy Svätého Otca Františka 14. septembra. Zabezpečené sú parkovacie miesta pre autobusy aj pre osobné autá, vrátane záchytných parkovísk v okolí mesta. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, pútnikom však odporúčajú, aby pri ceste do Prešova využili verejnú dopravu.



Ako povedal, mesto už má k dispozícii kompletný zoznam parkovacích plôch určených pre pútnikov, ktorí sa chcú zúčastniť liturgie so Svätým Otcom v Prešove.



"Časť parkovacích plôch sa nachádza priamo v meste, ich počet je však obmedzený a preto budú pripravené aj veľkokapacitné parkoviská v okolí Prešova. Vodiči budú môcť zaparkovať svoje osobné autá v deň návštevy pápeža na vojenskom letisku, v západnej časti novovybudovaného úseku diaľnice D1, ako aj na záchytných parkoviskách v meste Veľký Šariš a v obci Malý Šariš, z ktorých bude zabezpečená kyvadlová doprava. Celková kapacita parkovacích miest pre pútnikov je 4600 osobných áut," uviedol Tomek.



Zabezpečených je podľa jeho slov aj 235 parkovacích miest pre autobusy v pešej dostupnosti mestskej haly. Okrem toho mesto ráta aj s parkovacími plochami pre ďalšie autobusy s pútnikmi na novovybudovanom úseku diaľnice D1 - juhozápadnom obchvate mesta.



"Chcem apelovať na pútnikov, ktorí chcú prísť do Prešova na liturgiu so Svätým Otcom, aby v maximálnej možnej miere využili verejnú dopravu, teda vlaky a autobusy, nakoľko počet parkovacích miest je obmedzený. Všetko sa snažíme zabezpečiť tak, aby výstupné miesta boli v pešej dostupnosti areálu mestskej športovej haly, kde bude slávená liturgia. Pútnikom chceme čo najviac uľahčiť presun po meste, a preto bude 14. septembra bezplatná aj mestská hromadná doprava," povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Bližšie informácie o možnostiach parkovania nájdu záujemcovia na webstránke mesta www.presov.sk, kde je zverejnená mapa s legendou.