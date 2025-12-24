< sekcia Regióny
Prešov vydal zdravý e-receptár pre zariadenia sociálnych služieb
E-receptár a tlačený receptár zdravých jedál pre ZSS, ktoré môže do jedálnych lístkov zapracovať aj široká verejnosť, bol do života uvedený počas Vianočnej burzy pomoci PSK.
Autor TASR
Prešov 24. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) po dvoch rokoch príprav vydal tlačený a elektronický receptár zdravých receptov, ktorý je určený pre stravovacie prevádzky zariadení sociálnych služieb (ZSS) kraja a ktorý vytvorili ich samotní zamestnanci. Stravovacie prevádzky ZSS budú vďaka tomu variť po novom už podľa výživových a kalorických noriem, ktoré zodpovedajú aktuálnemu trendu zdravého stravovania. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Trend zdravého stravovania rezonuje v spoločnosti už niekoľko rokov. Aj my veľmi intenzívne vnímame situáciu v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sú prijímatelia so zdravotným postihnutím, nastavenou liečbou a pre svoj zdravotný stav s nedostatočným pohybom vystavovaní riziku nárastu telesnej hmotnosti. To má negatívny vplyv na ich už tak nepriaznivý zdravotný stav a na druhej strane i na fyzickú záťaž zamestnancov pracujúcich v ZSS. Obe tieto skutočnosti boli dôvodom, prečo sme sa pustili do zostavenia nového receptára zdravých jedál,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.
Odbor sociálnych vecí a rodiny už v roku 2022 začal intenzívnu spoluprácu s odborníkmi a vedúcimi stravovacích prevádzok a zaviedol takzvané metodické dni. V rámci tých kreovali vlastné recepty, každý jeden vyskúšali a následne spracovali ako podklad pre elektronický receptár. Ich základom sa pritom stali zdravé a udržateľné suroviny, ako aj náhrada pšeničnej múky za ryžovú alebo cícerovú, náhrada rastlinného oleja za olivový či zdravé zahusťovanie jedál bez múky s použitím napríklad kukuričného či zemiakového škrobu alebo ryžovej smotany.
„Vyvážená strava v domovoch sociálnych služieb ovplyvňuje energiu, imunitu a celkovú pohodu starších a chorých ľudí. A práve dobre zostavený jedálny lístok môže prispieť k zníženiu rizika chronických ochorení, podporiť zotavenie a zlepšiť kvalitu života každý deň,“ vyjadril sa vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Viktor Guman.
Aktuálne má kuchárska publikácia 90 strán, ktoré však nie sú podľa vedúcej oddelenia riadenia zariadení odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Moniky Fuchsovej konečné, pretože cieľom kraja a vedúcich stravovacích prevádzok 24 zariadení sociálnych služieb je ich ďalšie dopĺňanie podľa vyvíjajúceho sa trendu v zdravej výžive. „Pripravená je jednak ako elektronická kniha a tiež ako tlačená verzia v špirálovej väzbe práve preto, aby sme ju mohli ďalej rozširovať a dopĺňať,“ doplnila Fuchsová.
E-receptár a tlačený receptár zdravých jedál pre ZSS, ktoré môže do jedálnych lístkov zapracovať aj široká verejnosť, bol do života uvedený počas Vianočnej burzy pomoci PSK. Stalo sa tak symbolicky pohánkovou múkou.
