Prešov vyhlasuje verejnú súťaž na zastávkové prístrešky MHD

Prešov 21. júna (TASR) - Prešovská radnica spúšťa obchodnú verejnú súťaž na nájomcu pozemkov pod zastávkovými prístreškami MHD. Ide o pozemky pod 105 prístreškami a 52 kusov samostatne stojacich reklamných prvkov, takzvaných citylightov. Súťaž má priniesť najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na najbližších 15 rokov. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Záujemcovia budú musieť v zmysle bodovacieho systému dodržať viacero podmienok a parametrov, ktoré sú v súlade s Manuálom verejných priestorov mesta Prešov.



"Novinkou bude v tomto procese zohľadnenie aj estetického hľadiska budúcich prístreškov MHD. Hodnotiť sa v rámci návrhov teda bude aj využitie dizajnových prvkov a moderných trendov, no posudzovať sa, okrem iného, budú aj technické a funkčné vlastnosti prístreškov. Zaváži napríklad zakomponovanie takzvaných antivandal prvkov alebo všetkých doplnkov nad rámce minimálnych požiadaviek," povedal primátor mesta František Oľha.



Medzi prvky nad rámec minimálnych požiadaviek patria napríklad tabule pre cestovný poriadok, zabezpečenie vyššieho počtu miest na sedenie, informačnej tabule, koša na odpadky, či identifikácia príslušnej zastávky hromadnej dopravy. Súčasťou prístreška je umiestnenie jedného reklamného citylightu na bočnej stene.



"Koncept citylightov je súčasťou boja proti reklamnému smogu na území mesta, keďže postupne sa stane jedinou možnou formou reklamy a nahradí už dnes redukované billboardy a bigboardy," povedal Hudák.



S dôrazom na klimatickú zmenu sú v súťažných parametroch zvýhodnené riešenia zabezpečujúce udržateľnosť, ako je použitie prírodných a recyklovateľných materiálov, fotovoltiky a vegetačných striech. Dôraz je kladený aj na čo najnižšiu energetickú náročnosť prevádzky. Dôležitým parametrom je aj inkluzívny prístup a riešenia pre zdravotne znevýhodnené osoby.



Záujemcovia o zapojenie sa do obchodnej verejnej súťaže majú možnosť svoje návrhy podať do 6. septembra 2024 prostredníctvom elektronickej schránky. Všetky informácie a podklady môžu záujemcovia nájsť na portáli elektronickej verejnej správy mesta Prešov eGov.