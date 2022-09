Prešov vyhral súdny spor s vlastníkom pozemkov v Kolmanovej záhrade

Prešov 2. septembra (TASR) - Mesto Prešov vyhralo súdny spor s vlastníkom pozemkov v Kolmanovej záhrade v lokalite Holá hora. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, Krajský súd (KS) v Prešove potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, čo znamená, že novému vlastníkovi pozemkov mesto nič platiť nemusí.



Ako povedala Tomek, súkromná spoločnosť MY.PET, ktorá je novým vlastníkom pozemkov v lokalite Holá hora v priestoroch Kolmanovej záhrady, žiadala od mesta Prešov viac ako 83.000 eur.



"Vlastník sa domáhal zaplatenia tejto čiastky na súde z dôvodu, že pozemky v priestoroch Kolmanovej záhrady podľa neho využívalo mesto neoprávnene a bezdôvodne sa na nich obohatilo. KS v Prešove však v tejto veci potvrdil rozsudok okresného súdu, podľa ktorého Kolmanova záhrada predstavuje plochu verejnej a súkromnej zelene a v zmysle stavebného zákona je oddychovým parkom. Mestu Prešov vzniklo už v minulosti zákonné vecné bremeno vo verejnom záujme," uviedol Tomek.



Súdne rozhodnutie podľa jeho slov znamená, že Kolmanova záhrada môže naďalej slúžiť verejnosti ako oddychový park a mesto Prešov nemusí platiť vlastníkovi za využívanie predmetných pozemkov.



Mesto Prešov už v podobnom spore uspelo aj v roku 2020, keď vyhralo súd so skupinkou majiteľov pozemkov v blízkosti Kolmanovej záhrady. KS v Prešove podľa Tomeka potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, ktorý rozhodol, že skupinka vlastníkov nemá nárok na náhradu škody za to, že na svojich pozemkoch nemôžu realizovať výstavbu. Majitelia pozemkov od mesta požadovali, aby pozemky odkúpilo za 700.000 eur.



"Spor okolo pozemkov v lokalite Holá hora pri Kolmanovej záhrade s celkovou výmerou 6000 štvorcových metrov siaha až do roku 2008, keď sa ich vlastníkmi stala skupinka právnikov, ktorí ich odkúpili od reštituentov. Stalo sa tak približne rok po tom, ako Krajský úrad životného prostredia v Prešove zrušil ochranu územia v areáli Holá hora. Začiatkom roka 2008, keď prešovské zastupiteľstvo schválilo zmeny v Územnom pláne mesta Prešov, došlo k rozporu medzi jeho textovou a grafickou časťou," vysvetlil Tomek.



Vlastníci pozemkov mali podľa jeho slov v pláne postaviť v spomenutej lokalite osem rodinných domov. Opierali sa pritom o stanovisko hlavného architekta mesta, podľa ktorého boli predmetné pozemky navrhované ako obytná plocha rodinných domov.



Tomek uviedol, že prešovská primátorka Andrea Turčanová ako vtedajšia poslankyňa však poukázala na fakt, že sporný územný plán bol zverejnený po schválení v zastupiteľstve až 20. marca 2008, pričom súčasní vlastníci kúpili pozemky v lokalite Holá hora ešte 11. februára 2008. "Teda skôr, než zmeny v územnom pláne vstúpili do platnosti. V roku 2012 preto požadovala, aby sa do územného plánu vrátila pôvodná funkcia územia pri Kolmanovej záhrade. Tento návrh napokon mestské zastupiteľstvo schválilo v novembri 2013," spresnil. Traja majitelia, ako podotkol, medzitým dali mestu návrh na odpredanie svojich pozemkov za 700.000 eur. Radnica s tým však nesúhlasila a celý spor skončil na súde.