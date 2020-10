Prešov vykupuje pozemky na centrálny mestský park

Prešov 12. októbra (TASR) – Do konca roka chce mesto Prešov získať ďalšiu časť pozemkov na okraji sídliska Sekčov. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, v budúcnosti tam má vyrásť centrálny mestský park.



"Lokalita v blízkosti sídliska Sekčov, kde má park vzniknúť, je súčasťou územného plánu mesta od roku 1995. Záujem o jeho vytvorenie dali jasne najavo aj samotní Prešovčania prostredníctvom petície, pod ktorú sa v roku 2008 podpísalo 4415 obyvateľov. V tom istom roku bola spracovaná aj urbanistická štúdia. Projekt sa však odvtedy nepodarilo naštartovať. Mesto Prešov po dlhom čase oživilo túto myšlienku a v roku 2019 odkúpilo časť pozemkov," uviedol Tomek s tým, že v súčasnosti mesto vlastní parcely s rozlohou viac ako 17.500 štvorcových metrov.



"Malo by ísť o príjemné miesto na oddych a relax, kde sa budú stretávať ľudia zo všetkých častí mesta," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Plocha budúceho centrálneho mestského parku má rozlohu takmer 31 hektárov. Proces výkupu ďalšej časti pozemkov s výmerou viac ako 42.000 štvorcových metrov pre prvú etapu pokračuje v tomto roku. Cena bola podľa Tomeka stanovená na 35 eur za štvorcový meter, čo pri uvedenej výmere predstavuje sumu takmer 1,5 milióna eur.



"Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí schválilo na tento účel 750.000 eur, za ktoré je možné kúpiť časť týchto pozemkov. Približne polovicu tejto sumy mesto vyčlenilo z rezervného fondu, druhú polovicu tvoria vlastné zdroje mesta," vysvetlil Tomek.



Mesto v týchto dňoch pripravuje podklady na spustenie procesu verejného obstarávania na dokumentáciu pre územné rozhodnutie "Centrálny mestský park Prešov". Realizácia stavby bude rozdelená do troch etáp. Každá z týchto etáp bude podľa Tomeka samostatne prevádzkovo funkčná a samostatne realizovateľná v závislosti od majetkovoprávneho usporiadania pozemkov a finančného krytia stavby.



"Momentálne prebieha príprava súvisiaca s verejným obstaraním projektanta na projekt centrálneho mestského parku, pričom zmluva s verejným obstarávateľom je už uzatvorená a pripravujú sa podmienky na výber uchádzača. Verejným obstarávateľom je spoločnosť Lasachi, s. r. o. Prešov. Predpokladaná hodnota zákazky je 200.000 eur," doplnil Tomek.



Park by mal podľa jeho slov obsahovať oddychovú zónu, ale aj športové, rekreačné, prípadne výchovno-vzdelávacie možnosti aktivít.