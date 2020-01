Prešov vyplatil poškodeným obyvateľom už takmer pol milióna eur

Prešov 10. januára (TASR) - Mesto Prešov zrealizovalo ďalšie úhrady z oficiálneho darovacieho účtu pre poškodených obyvateľov z Mukačevskej ulice. Zatiaľ bolo prerozdelených 496.500 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Prvé úhrady pre obyvateľov dotknutých výbuchom plynu na Mukačevskej ulici začalo mesto vyplácať už 20. decembra 2019. Jednotlivé úhrady boli zrealizované na základe žiadostí od samotných obyvateľov z Mukačevskej ulice číslo 7 a 9.



"Všetky finančné prostriedky z verejného účtu slúžia ako priama pomoc pre obyvateľov z Mukačevskej ulice dotknutých výbuchom plynu. Po ukončení verejnej zbierky, ktorá potrvá do 31. januára, ich mesto vyplatí do posledného centu obyvateľom z Mukačevskej ulice. Peniaze tohto účtu neboli ani nikdy nebudú použité na účely asanačných alebo záchranných prác," uviedol Tomek.



Obyvatelia z Mukačevskej číslo 7 a 9, ktorí ešte nepodali žiadosť o jednorazový finančný príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie, prípadne žiadosť o príspevok na bývanie, tak môžu podľa jeho slov naďalej urobiť. Potrebný formulár, ako aj podrobné informácie nájdu na webstránke mesta.



"Pretože sú príspevky pre ľudí z Mukačevskej ulice vyplácané priebežne, vyzbieraná suma na oficiálnom účte mesta Prešov sa mení aj v závislosti od týchto výdavkov," vysvetlil Tomek.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici číslo 7 na prešovskom sídlisku v piatok 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od pondelka 16. decembra do stredy 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú.



Stroj, ktorý asanoval bytový dom, odviezli v piatok do Česka. Spoločnosť, ktorá zabezpečovala hlavnú časť asanácie bytového domu, vyčíslila náklady súvisiace s prevozom špeciálneho stroja z Česka do Prešova a späť na 166.000 eur s DPH.



Spodná časť bytového domu číslo 7 bude podľa Tomeka kompletne asanovaná až do úrovne terénu. Jedno podlažie bolo ponechané len dočasne s cieľom vykonania potrebných úkonov zo strany polície, hasičov a príslušných znalcov.



Presný termín ukončenia záchranných prác s cieľom odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti zatiaľ nie je podľa jeho slov možné určiť. "Bližšie informácie budeme poznať po najbližšom zasadnutí krízového štábu, ktoré je naplánované počas budúceho týždňa," dodal Tomek.