Na stredných školách v Prešove dostalo vysvedčenie 17 000 študentov

Prešov 30. júna (TASR) – Vysvedčenia na stredných školách v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja si dnes prevzalo viac ako 17 000 študentov. Záver školského roka na 73 školách prebehol podľa hovorkyne kraja Daši Jeleňovej pokojne za dodržiavania platných opatrení a usmernení nariadených hlavným hygienikom pre výskyt nového koronavírusu.



„Vedenie škôl sa vyvarovalo hromadným stretnutiam a organizovaniu koncoročných programov, ako tomu bolo zvykom. Študenti prichádzali do škôl podľa vopred určeného harmonogramu a stretávali sa skôr v rámci jednotlivých tried," uviedla pre TASR Jeleňová.



Doklad o ukončení ročníka si prevzalo 4290 študentov na gymnáziách a 12 763 žiakov na stredných odborných školách v pôsobnosti kraja z celkového počtu 23 700 žiakov. Medzi nimi sú aj maturanti, externisti a iní žiaci, ktorí ich už dostali.



„Ak z rôznych dôvodov si nemohli študenti prevziať vysvedčenia, môžu tak urobiť v náhradných termínoch – zvyčajne je to do konca tohto týždňa, respektíve po 24. auguste. Konkrétnejšie informácie si žiaci i rodičia nájdu na oficiálnych webových portáloch jednotlivých škôl," dodala Jeleňová.