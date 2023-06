Vysvedčenia si v Prešove prevzalo takmer 7500 školákov

Prešov 30. júna (TASR) - Takmer 7500 školákov si v Prešove v piatok prevzalo svoje vysvedčenia. So školským rokom sa rozlúčilo aj viac ako 2500 škôlkarov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



V končiacom školskom roku 2022/2023 bolo v Prešove otvorených 12 základných škôl, 20 materských škôl, tri základné umelecké školy (ZUŠ) - ZUŠ J. Pöschla, ZUŠ M. Moyzesa, ZUŠ Októbrová a ABC - Centrum voľného času.



Školský rok okrem žiakov ukončujú podľa Šitárovej aj pracovné tímy v školách a školských zariadeniach, ktoré sa na mestskom úrade stretávajú každoročne pri príležitosti pracovnej porady s oddelením školstva, mládeže a Školského úradu MsÚ.



"Máme za sebou 40 týždňov splnených úloh, množstvo náročných výziev, dni plné snaženia a usilovnej práce, ale aj hmatateľných výsledkov. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť, obetovanie voľného času a tvorivú prácu, ktorou dokazujete, že škola nie je len budova, do ktorej sa chodí učiť. Škola je priestor, kde sa formuje vzdelaná, citovo bohatá a na zajtrajšok pripravená mladá osobnosť," poďakovala pedagógom vedúca oddelenia školstva, mládeže a Školského úradu MsÚ v Prešove Jitka Semivanová.



Pri tejto príležitosti bol odovzdaný aj dekrét riaditeľke Materskej školy Bajkalská Renáte Gumanovej o udelení čestného názvu pre Materskú školu profesorky Márie Podhájeckej.



Ako povedala Šitárová, aj napriek začiatku dvojmesačných letných prázdnin sa už teraz začínajú prípravy na začiatok nasledujúceho školského roka.



"V školskom roku 2023/2024 čaká 354 tried na 7579 školákov a brány škôlok sa v septembri otvoria pre 2562 škôlkarov. Tieto počty sú však len orientačné, konečné čísla budú známe až po uskutočnení jesenného zberu údajov," dodala Šitárová.