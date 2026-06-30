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Vysvedčenia si v mestských školách Prešova prevzalo vyše 7600 žiakov
Významným medzníkom sa stalo vytvorenie EduHub Prešov - Centra podpory škôl, ktoré predstavuje nový model odbornej podpory škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Autor TASR
Prešov 30. júna (TASR) - V 12 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v utorok školský rok uzatvorilo 7612 žiakov. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, pre 757 deviatakov bol dnešný deň zároveň symbolickou rozlúčkou so základnou školou a začiatkom novej etapy na ich ceste vzdelania.
Ako povedala, letné prázdniny sa začínajú aj pre 2508 detí navštevujúcich miestne materské školy. Školský rok sa skončil aj pre 2065 žiakov základných umeleckých škôl a 737 členov ABC Centra voľného času.
Školský rok 2025/2026 bol podľa Šitárovej rokom, v ktorom sa naplno rozvíjali školské projekty, pokračovala implementácia kurikulárnej reformy vo všetkých základných školách, pričom mesto vytváralo priestor na odbornú spoluprácu, výmenu skúseností a systematickú podporu vedení škôl.
Významným medzníkom sa stalo vytvorenie EduHub Prešov - Centra podpory škôl, ktoré predstavuje nový model odbornej podpory škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
„Jeho cieľom je prepájať školy, poskytovať mentoring, profesijný rozvoj, sieťovanie, odborné konzultácie a vytvárať prostredie, v ktorom sa dobré skúsenosti prirodzene prenášajú do každodennej praxe,“ vysvetlila Šitárová.
Počas školského roka pokračovala činnosť odborných kabinetov zameraných na predprimárne vzdelávanie, ekonomiku škôl a financovanie, podporné opatrenia, riadenie kvality či príprava kabinetu inovatívnych metód vo vzdelávaní.
„Rovnako intenzívne sa rozvíjala spolupráca s odbornými partnermi, vysokými školami, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov, občianskymi združeniami i ďalšími organizáciami. Výsledkom boli odborné konferencie, metodické dni, leadership stretnutia riaditeľov, rozvoj dobrovoľníctva, inklúzie, podporných opatrení či nové príležitosti pre profesijný rast pedagogických zamestnancov,“ uviedla vedúca Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Veronika Kmetóny Gazdová.
Významným úspechom bolo podľa Šitárovej aj rozšírenie projektu Technické škôlky, pričom Materská škola (MŠ) Zemplínska sa stala regionálnym školiacim centrom pre Prešovský kraj, a dokončenie MŠ Hviezdoslavova, ktorá bude prvých škôlkarov vítať už o dva mesiace.
Aj počas tohto školského roka pokračovali investície do školských budov a areálov. Mesto systematicky pripravovalo ďalšie etapy energetických projektov v spolupráci s Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov a pokračovalo v modernizácii školských objektov s dôrazom na energetickú efektívnosť, bezpečnosť a kvalitné prostredie pre vzdelávanie.
Prvé školy získali nové prírodné učebné areály v rámci projektu V spojení s prírodou, ktoré rozširujú možnosti environmentálneho vzdelávania, pohybových aktivít aj vyučovania mimo klasických tried. K významným novinkám patrilo aj sprístupnenie interaktívnej GIS mapy škôl, ktorá rodičom a verejnosti prináša jednoduchší prístup k informáciám o školách, školských obvodoch a vzdelávacej ponuke mesta.
Ako povedala, letné prázdniny sa začínajú aj pre 2508 detí navštevujúcich miestne materské školy. Školský rok sa skončil aj pre 2065 žiakov základných umeleckých škôl a 737 členov ABC Centra voľného času.
Školský rok 2025/2026 bol podľa Šitárovej rokom, v ktorom sa naplno rozvíjali školské projekty, pokračovala implementácia kurikulárnej reformy vo všetkých základných školách, pričom mesto vytváralo priestor na odbornú spoluprácu, výmenu skúseností a systematickú podporu vedení škôl.
Významným medzníkom sa stalo vytvorenie EduHub Prešov - Centra podpory škôl, ktoré predstavuje nový model odbornej podpory škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
„Jeho cieľom je prepájať školy, poskytovať mentoring, profesijný rozvoj, sieťovanie, odborné konzultácie a vytvárať prostredie, v ktorom sa dobré skúsenosti prirodzene prenášajú do každodennej praxe,“ vysvetlila Šitárová.
Počas školského roka pokračovala činnosť odborných kabinetov zameraných na predprimárne vzdelávanie, ekonomiku škôl a financovanie, podporné opatrenia, riadenie kvality či príprava kabinetu inovatívnych metód vo vzdelávaní.
„Rovnako intenzívne sa rozvíjala spolupráca s odbornými partnermi, vysokými školami, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov, občianskymi združeniami i ďalšími organizáciami. Výsledkom boli odborné konferencie, metodické dni, leadership stretnutia riaditeľov, rozvoj dobrovoľníctva, inklúzie, podporných opatrení či nové príležitosti pre profesijný rast pedagogických zamestnancov,“ uviedla vedúca Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Veronika Kmetóny Gazdová.
Významným úspechom bolo podľa Šitárovej aj rozšírenie projektu Technické škôlky, pričom Materská škola (MŠ) Zemplínska sa stala regionálnym školiacim centrom pre Prešovský kraj, a dokončenie MŠ Hviezdoslavova, ktorá bude prvých škôlkarov vítať už o dva mesiace.
Aj počas tohto školského roka pokračovali investície do školských budov a areálov. Mesto systematicky pripravovalo ďalšie etapy energetických projektov v spolupráci s Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov a pokračovalo v modernizácii školských objektov s dôrazom na energetickú efektívnosť, bezpečnosť a kvalitné prostredie pre vzdelávanie.
Prvé školy získali nové prírodné učebné areály v rámci projektu V spojení s prírodou, ktoré rozširujú možnosti environmentálneho vzdelávania, pohybových aktivít aj vyučovania mimo klasických tried. K významným novinkám patrilo aj sprístupnenie interaktívnej GIS mapy škôl, ktorá rodičom a verejnosti prináša jednoduchší prístup k informáciám o školách, školských obvodoch a vzdelávacej ponuke mesta.