Výtvarníkov Kalmusa a Lorenza súd odsúdil za poškodenie pamätníka

Prešov 6. mája (TASR) – Za poškodenie pamätníka Vasiľa Biľaka súd na dvojmesačný podmienečný trest s odkladom na 18 mesiacov odsúdil výtvarníkov Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza. Rovnako im uložil náhradu škody vo výške 80 eur. Odvolací senát Krajského súdu v Prešove dnes zamietol odvolania obžalovaných a poškodenej Komunistickej strany Slovenska proti rozsudku Okresného súdu vo Svidníku.



"Súd prvého stupňa sa vo svojom rozhodnutí vysporiadal so všetkými okolnosťami, významnými pre rozhodnutie v danom prípade, tieto správne vyhodnotil, a preto odvolací súd nemal dôvod na zrušenie rozsudku," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie Krajského súdu je 6. májom právoplatné.



Zo stredajšieho verejného zasadnutia bola pre opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 vylúčená verejnosť.



Okresný súd vo Svidníku uznal Kalmusa a Lorenza za vinných z prečinu poškodzovania cudzej veci formou spolupáchateľstva 5. decembra 2018. Bol im za to uložený trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov. Zároveň im bola uložená povinnosť nahradiť škodu vo výške 80 eur. So zvyškom uplatneného nároku na náhradu škody súd odkázal poškodenú Komunistickú stranu Slovenska na civilný proces.



Biľakovi odhalili bustu v jeho rodnej obci Krajná Bystrá v okrese Svidník 21. februára 2015, rok po jeho smrti. Od prvého dňa pomník vzbudil protichodné reakcie verejnosti. Veľká časť občanov ho vnímala ako provokáciu, lebo jeho meno sa spája s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 do Československa. Hneď na druhý deň po odhalení pamätníka ho aktivisti postriekali červenou farbou. K činu sa obžalovaní vtedy prihlásili ako aktivisti. Bustu Biľaka krátko po jej poškodení niekto ukradol.