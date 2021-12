Vyzbierané veci a potraviny z prešovskej zbierky pomôžu vyše 400 ľuďom

Prešov 3. decembra (TASR) - Vyzbierané veci a potraviny v rámci iniciatívy darovací utorok alebo #GivingTuesday, do ktorej sa zapojilo mesto Prešov, pomôžu takmer 400 ľuďom v núdzi. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, mesto z nich pripravilo balíčky pre jednotlivcov a rodiny v núdzi.



"V jednotlivých balíčkoch sú zabalené trvanlivé potraviny a nechýbajú ani teplé čiapky, šály a rukavice na zimu. Pomôžeme tým jednotlivcom a rodinám v hmotnej núdzi, ktoré nám počas trvania zbierky nahlasovali nielen Prešovčania, ale aj rôzne organizácie pôsobiace na území mesta. Vyzbierané čiapky, šály, rukavice a trvanlivé potraviny potešia a pomôžu aj hendikepovaným ľuďom, deťom, dospelým a seniorom," uviedla Šitárová.



Ako ďalej povedala, žiaci Základnej školy Važecká navyše pripravili viac ako 100 darčekov s prekvapeniami v rámci iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?



Do zbierky sa zapojili aj zamestnanci Mestského úradu v Prešove, OZ Most do duše, Potravinová banka Slovenska, poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a mnoho Prešovčanov.



"S pomáhaním však pokračujeme. Mestský úrad v Prešove môžu ľudia naďalej kontaktovať v prípade, ak vo svojom okolí poznajú rodinu s deťmi, jednotlivca, osobu ŤZP, osobu v hmotnej núdzi, seniora či invalidného dôchodcu, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii a potrebujú pomoc," povedala Šitárová.



V súčasnosti je podľa nej mnoho rodín, ktoré z dôvodu ochorenia COVID-19 prišli o člena rodiny, stratili zamestnanie alebo sa ich príjem výrazne znížil.



"Mesto Prešov, so súhlasom občana a s prihliadnutím na zákonný postup, preverí sociálnu situáciu občana, a to s cieľom nielen poskytnúť pomoc jednorazovo, ale komplexne, či už navrhnutím finančnej pomoci, poskytnutie poradenstva v oblasti sociálnych služieb, poradenstvo v oblasti bývania, zľavneného cestovného a iné. Navrhované osoby budeme kontaktovať telefonicky, aby sme čo najviac znížili riziko šírenia nákazy a dohodneme s nimi termín stretnutia a prípadnej pomoci," dodala Šitárová.



Návrhy na pomoc môžu ľudia posielať na e-mailové adresy, ktoré sú zverejnené na webstránke mesta www.presov.sk.