Prešov vyzval obyvateľov Mukačevskej ulice, aby nahlásili škody

Prešov 24. januára (TASR) – Mesto Prešov vyzvalo všetkých obyvateľov Mukačevskej ulice, ktorým vznikli škody na majetku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome č. 7, prípadne v súvislosti so zásahom záchranných zložiek na mieste nešťastia, aby nahlasovali škody na mestskom úrade. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



„Obyvatelia Mukačevskej ulice, ktorým tlaková vlna pri výbuchu plynu 6. decembra 2019 poškodila nehnuteľnosti, zariadenie interiéru bytov alebo motorové vozidlá, môžu vzniknuté škody osobne nahlásiť v Klientskom centre Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici č. 26. Prihlásiť sa môžu aj majitelia motorových vozidiel, ktoré boli poškodené počas zásahu záchranných zložiek v deň tragédie. Pri nahlásení škôd je potrebné doložiť potvrdenie o ich rozsahu z poisťovne alebo z polície, prípadne od správcu bytového domu, ktorý škody zaevidoval," uviedol Tomek s tým, že mesto všetky žiadosti v čo najkratšom čase posúdi a bude sa snažiť odškodniť obyvateľov Mukačevskej ulice formou jednorazových príspevkov.



Obyvatelia Mukačevskej č. 7 a 9 môžu do konca januára podávať žiadosti na vyplatenie jednorazových príspevkov na preklenutie zložitej životnej situácie na základe zásad, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo 11. decembra 2019.



Mesto Prešov obyvateľom bytovky na Mukačevskej ulici č. 7 doteraz z oficiálneho účtu zriadeného na pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou prerozdelilo viac ako 523.500 eur. Na účte sú už takmer štyri milióny eur. Verejná zbierka potrvá do 31. januára.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. V piatok 17. januára bol asanovaný, vyvezený a uskladnený celý zostávajúci skelet bytového domu. Na mieste zostala základová doska budovy pre vyšetrovanie zo strany polície. V Prešove je aj naďalej vyhlásená mimoriadna situácia.