V Prešove modernizujú križovatku, dôjde k obmedzeniu dopravy

Prešov 28. novembra (TASR) - Z dôvodu modernizácie križovatky ulíc Sabinovská - Bajkalská a Jánošíková dôjde v utorok (29. 11.) a v stredu (30. 11.) k obmedzeniu dopravy, ide o vjazd do Prešova v smere od Sabinova. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



"Práce sa začnú v utorok o 9.00 h a ukončené by mali byť v stredu do 24.00 h. Počas realizácie prác bude v prípade potreby premávka na križovatke riadená policajtmi," uviedol Džobanik.



V súvislosti s modernizáciou bude v predmetnej križovatke nainštalovaný nový moderný spôsob detekcie vozidiel.



"Ide o takzvané inteligentné križovatky, ktoré sa budú vedieť rozhodovať priamo na základe reálnej situácie v nich a prispôsobovať tak signálne plány. Cieľom modernizácie križovatky je zvýšenie prepravných výkonov a bezpečnosti dopravy," dodal Džobanik.