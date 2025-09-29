< sekcia Regióny
Za lístky sa dá v Prešove platiť bezkontaktne v autobuse a trolejbuse
Kompletný cenník je zverejnený na webstránke DPMP. Podrobný návod na kúpu elektronického cestovného lístka nájdu cestujúci priamo vo vozidlách MHD, ako aj na webstránke dopravcu.
Autor TASR
Prešov 29. septembra (TASR) - Za lístky na MHD je možné v Prešove platiť bezkontaktne už v každom autobuse a trolejbuse. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka spustil ostrú prevádzku nových validátorov s podporou bezkontaktných platieb, ktoré umožňujú kúpu elektronických cestovných lístkov priamo pri nástupe do vozidla MHD.
Elektronické cestovné lístky zaviedol DPMP v júni tohto roka. Spolu s nimi dopravca predstavil aj modernejšiu verziu označovačov lístkov (validátorov) s terminálmi, ktoré akceptujú bezkontaktné platby kartou alebo akýmkoľvek smart zariadením s technológiou NFC. Na začiatku skúšobnej prevádzky nimi bola vybavená približne tretina vozidiel prešovskej MHD. Aktuálne je v ostrej prevádzke 139 validátorov.
„Počas skúšobnej prevádzky sme doladili všetky potrebné nastavenia a presvedčili sme sa, že systém bezkontaktných platieb vo vozidlách MHD funguje spoľahlivo. Spustením ostrej prevádzky chceme dať cestujúcim jasný signál, že odteraz môžu túto novinku naplno využívať, a to aj vrátane výhod, ktoré prináša,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Ako doplnil Tomek, jedným z hlavných benefitov elektronických cestovných lístkov je ich cena, keďže v porovnaní s papierovými jednorazovými cestovnými lístkami sú lacnejšie. Ďalšou výhodou tejto novinky je podľa neho inteligentný systém, ktorý vykonáva optimalizáciu všetkých platieb a koriguje nesprávne rozhodnutia cestujúceho.
„V praxi to znamená, že cestujúci nezaplatí za elektronický cestovný lístok viac, ako je nevyhnutné. Napríklad, pri prechode vozidla MHD do II. tarifného pásma a opätovnom priložení platobnej karty k validátoru, systém nepredá cestujúcemu ďalší lístok, ale iba zmení pôvodne zakúpený lístok za celosieťový,“ vysvetlil Tomek.
„Všetky nové validátory sú vybavené dotykovým displejom, skenerom 2D kódov a bezkontaktnými čítačkami bankových kariet, vrátane smart zariadení s NFC. Ich súčasťou je aj systém na klasické označovanie papierových jednorazových cestovných lístkov. V našich vozidlách však cestujúci nájdu aj pôvodné označovače, ktoré naďalej slúžia výlučne na označovanie papierových lístkov,“ dodal výkonný riaditeľ DPMP Juraj Hrehorčák.
Kompletný cenník je zverejnený na webstránke DPMP. Podrobný návod na kúpu elektronického cestovného lístka nájdu cestujúci priamo vo vozidlách MHD, ako aj na webstránke dopravcu.
Elektronické cestovné lístky zaviedol DPMP v júni tohto roka. Spolu s nimi dopravca predstavil aj modernejšiu verziu označovačov lístkov (validátorov) s terminálmi, ktoré akceptujú bezkontaktné platby kartou alebo akýmkoľvek smart zariadením s technológiou NFC. Na začiatku skúšobnej prevádzky nimi bola vybavená približne tretina vozidiel prešovskej MHD. Aktuálne je v ostrej prevádzke 139 validátorov.
„Počas skúšobnej prevádzky sme doladili všetky potrebné nastavenia a presvedčili sme sa, že systém bezkontaktných platieb vo vozidlách MHD funguje spoľahlivo. Spustením ostrej prevádzky chceme dať cestujúcim jasný signál, že odteraz môžu túto novinku naplno využívať, a to aj vrátane výhod, ktoré prináša,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Ako doplnil Tomek, jedným z hlavných benefitov elektronických cestovných lístkov je ich cena, keďže v porovnaní s papierovými jednorazovými cestovnými lístkami sú lacnejšie. Ďalšou výhodou tejto novinky je podľa neho inteligentný systém, ktorý vykonáva optimalizáciu všetkých platieb a koriguje nesprávne rozhodnutia cestujúceho.
„V praxi to znamená, že cestujúci nezaplatí za elektronický cestovný lístok viac, ako je nevyhnutné. Napríklad, pri prechode vozidla MHD do II. tarifného pásma a opätovnom priložení platobnej karty k validátoru, systém nepredá cestujúcemu ďalší lístok, ale iba zmení pôvodne zakúpený lístok za celosieťový,“ vysvetlil Tomek.
„Všetky nové validátory sú vybavené dotykovým displejom, skenerom 2D kódov a bezkontaktnými čítačkami bankových kariet, vrátane smart zariadení s NFC. Ich súčasťou je aj systém na klasické označovanie papierových jednorazových cestovných lístkov. V našich vozidlách však cestujúci nájdu aj pôvodné označovače, ktoré naďalej slúžia výlučne na označovanie papierových lístkov,“ dodal výkonný riaditeľ DPMP Juraj Hrehorčák.
Kompletný cenník je zverejnený na webstránke DPMP. Podrobný návod na kúpu elektronického cestovného lístka nájdu cestujúci priamo vo vozidlách MHD, ako aj na webstránke dopravcu.