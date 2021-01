Prešov začal s diagnostikou poškodeného mosta na Škultétyho ulici

Prešov 31. januára (TASR) – Mesto Prešov začalo s diagnostikou poškodeného mosta na Škultétyho ulici. Dôvodom je jeho zlý stav. Ako TASR informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová, prvé kroky boli dohodnuté po stretnutí so zástupcami Železníc Slovenskej republiky, keďže most ide ponad železničnú trať.



V sobotu (30. 1.) 3D skenerom zoskenovali mostné objekty a zmerali bludné prúdy. Ide o javy, ku ktorým dochádza, ak sú časti elektrického obvodu na viacerých miestach vo vodivom kontakte s okolitým prostredím.



"V noci zo štvrtka (4. 2.) na piatok (5. 2.) bude výluka a práce budú vykonávané priamo nad koľajami. Po realizácii týchto prác budú nasledovať vývrty a odhaľovanie a skenovanie výstuží mimo koľaje. Nakoľko je pri týchto prácach potrebný dozor zo strany železníc, presný termín ešte nie je známy," uviedla Šitárová.



Podľa znaleckého posudku z apríla minulého roka vykazuje most podľa jej slov piaty zo siedmich stupňov poškodenia, čo znamená, že je v zlom stave.



"Veľká časť vozidiel už v súčasnosti prechádza cez nový mestský obchvat. Po dobudovaní obchvatu sa intenzita automobilovej dopravy na Škultétyho ulici znížila, čo taktiež odľahčilo zaťaženie mosta," vysvetlila Šitárová.



Na moste je znížená maximálna povolená rýchlosť pre motorové vozidlá na 30 kilometrov za hodinu a platí tam aj zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá.



"Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel nad 3,5 tony, ktoré majú zakázaný prejazd cez miestnu komunikáciu v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou. Zákaz vjazdu a smer obchádzky sú vyznačené zvislým dopravným značením," dodala Šitárová.