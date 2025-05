Prešov začal s výstavbou materskej školy pre takmer 100 detí

Prešov 26. mája (TASR) - Po viac ako 30 rokoch mesto Prešov postaví novú materskú školu (MŠ) pre takmer 100 detí. Projekt ráta s revitalizáciou existujúcich priestorov bývalej MŠ na Hviezdoslavovej ulici a výstavbou nových objektov s prepojovacou chodbou. Celý projekt bude v hodnote približne 2 milióny eur. Mestu sa podarilo získať viac ako 1,6 milióna eur z Plánu obnovy a zvyšok zafinancuje z vlastného rozpočtu. V pondelok sa uskutočnilo prevzatie staveniska zhotoviteľom.



„Po dlhom období sa nejde len zatepľovať alebo opravovať školské zariadenie, ale reálne obnoviť a dostavať materská škola. Potrebujeme zväčšiť kapacity počtu detí v centre mesta. Naším cieľom je z tejto starej budovy a z dávno vyradenej materskej školy urobiť úplne nový moderný priestor pre vzdelávanie detí,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.



Mesto získalo z Plánu obnovy nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,6 milióna eur. „Plánovali sme ju síce od roku 2023, lebo hneď, keď som nastúpil ako primátor, sme si dali cieľ, že túto materskú škôlku urobíme. Bohužiaľ, stále sme boli odsúvaní v tých žiadostiach a dnes máme schválené. Nevýhodou tohto neskorého schválenia je to, že v roku 2026, čiže už na budúci rok v júni, musí byť zaradená do siete škôl,“ vysvetlil Oľha.



Podľa vedúcej odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Veroniky Kmetóny-Gazdovej, mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 MŠ a jednu MŠ spojenú so základnou školou. Momentálne pokrývajú dopyt, čo sa týka detí z Prešova, ako aj okolitých obcí.



„Čo sa týka kapacity, vychádzame aj z nastavovania našej koncepcie, to znamená, pokryť právo na prijatie troj- a štvorročných detí s tým, že, samozrejme, päťročné deti majú povinné predprimárne vzdelávanie. V rámci tejto MŠ sa pripravujeme na nielen novú škôlku zvonka, ale aj zvnútra, teda obsahom, aby bola proinkluzívna, moderná a rodinného typu,“ povedala Kmetóny-Gazdová s tým, že MŠ bude nadväzovať na systémové zmeny v rámci kurikulárnej reformy na základných školách.



Dôraz bude daný na rozvoj a podporu psychomotorického vývoja, pohyb a tvorivosť, bezbariérovosť. „Chceli by sme ju obsadiť najkvalitnejšími učiteľmi, lebo ak chceme byť inovatívni, tak musí byť aj inovatívny učiteľ,“ doplnil vedúci oddelenia školstva, mládeže a školského úradu Mestského úradu Prešov Ľuboš Sopoliga.



Stavebné práce bude realizovať Mestský podnik mesta Prešov. Podľa jeho konateľky Karolíny Bortákovej sa personálne zabezpečili tak, aby stavbu zvládli. „Máme výborných odborníkov v podobe projektového manažéra, stavbyvedúceho, stavebného dozoru interného. Samozrejme, že na odborné veci si budeme musieť dopomôcť subdodávateľskými subjektami pre to, že to sú také špecifické veci, ktoré by akýkoľvek stavbár potreboval zabezpečiť, pretože by ich nedokázal zvládnuť vlastnými silami,“ dodala Bortáková.