Prešov začal s kosbou verejnej zelene skôr ako vlani

Prešov 16. apríla (TASR) - Mesto Prešov začalo v pondelok (15. 4.) s kosbou verejnej zelene. Podľa hovorcu mesta Michala Hudáka je to vplyvom aktuálnych poveternostných podmienok o dva týždne skôr ako vlani. Pracovníci Technických služieb mesta Prešov (TSMP) s kosbou začali v mestskej časti 2. Na kosbu zelene v tomto roku má mesto vo svojom rozpočte vyčlenených 400.000 eur a celková plocha predstavuje takmer 217 hektárov.



"Kedysi sa v meste s kosbou začínalo v priebehu mesiaca máj, prípadne na konci apríla. Dynamické zmeny v počasí tento rok ale zapríčinili, že musíme kosačky naštartovať už v polovici apríla. Zvýšenie teplôt a množstvo UV žiarenia spôsobuje extrémne rýchly rast trávy. Práve v tomto období rastie najrýchlejšie, aktuálne približne 20 centimetrov za týždeň," uviedol primátor Prešova František Oľha.



Ako doplnil, pozitívnou správou tiež je, že tento rok bude na prírodnom kúpalisku Delňa kosiť súkromná firma. Kapacity TSMP, ktoré budú zabezpečovať všetky ostatné práce, sa tak sústredia na mestské časti.



Popri veľkých kosačkách budú pracovníci TSMP so strunovými kosačkami upravovať terén popri stromoch, obrubníkoch a chodníkoch, pričom pre bezpečnosť budú používať aj plachty proti odskakujúcim kamienkom a fúkače, ktorými dočistia chodníky. TSMP majú vo vozovom parku k dispozícii aj kosačky s mulčovaním.



"To znamená, že pokosená tráva sa nebude zbierať bezprostredne po pokosení, ale ostane na mieste. Takýmto spôsobom dokážeme biologicky zhodnotiť vedľajší produkt kosby, ktorý by sme v inom prípade museli zlikvidovať na nejakom externom kompostovisku. Pokosená tráva sa tak stane prirodzeným biologickým hnojivom našej mestskej zelene," povedala vedúca Odboru životného prostredia Mestského úradu v Prešove Dagmar Vojteková.



Zber trávy z prvej kosby uskutočnia v priebehu leta pri druhom kosení, ktoré bude už aj s pozberom. Výnimku budú predstavovať parky, ktoré si vyžadujú špecifický prístup a pokosenú trávu budú zbierať hneď po vykonaní kosby. V Prešove sú tiež špecifické plochy verejnej zelene vyňaté z plánovanej jarnej kosby a môžu byť pokosené až v druhej, letnej fáze.



Prvá kosba bude prebiehať v meste postupne do konca mája. Pri nevhodných poveternostných podmienkach alebo pri hrozbe búrok sa bude termín ukončenia podľa Hudáka posúvať.