V Prešove sa začína príprava na nemocnicu, 4 oddelenia sa presťahujú

Prešov 22. mája (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana začínajú sťahovanie štyroch oddelení. Organizačné zmeny súvisia s prípravou budúceho staveniska novej nemocnice a týkajú sa oddelení oftalmológie, gynekológie, geriatrie a infektológie. Ako TASR informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavlíková, zmeny budú prebiehať počas nasledujúcich dvoch týždňov za plnej prevádzky.



"Všetky zmeny súvisia s prípravou budúceho staveniska priamo v areáli nemocnice, kde sa bude v budúcnosti realizovať výstavba novej nemocnice. Jej investorom bude ministerstvo obrany," uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Smatana s tým, že bližšie informácie k samotnej výstavbe budú k dispozícii o pár týždňov, keďže sa celý proces len pripravuje.



FNsP uviedla, že sťahovanie jednotlivých oddelení zvážili z hľadiska medicínskych kritérií, prioritizácie, logistiky a technických možností. Premiestnenie oddelení je nevyhnutné, no bude prebiehať tak, aby čo najmenej narušilo chod nemocnice a komfort pacientov.



Oddelenie oftalmológie sa z pavilónu číslo sedem presťahuje do priestorov starej pôrodnice v pavilóne číslo jeden. Gynekologické ambulancie a pohotovosť sa presťahujú z pavilónu číslo jeden do pavilónu číslo dva. Pôrodnica zostane rozdelená na starú a novú, Perinatologické centrum ostáva v starej pôrodnici. Oddelenie geriatrie sa presťahuje z pavilónu číslo osem do pavilónu číslo tri na šieste poschodie. Oddelenie infektológie sa presťahuje z pavilónu číslo sedem do pavilónu číslo osem.



"Vo všetkých prípadoch sú samozrejmosťou dôsledné a nevyhnutné hygienické a epidemiologické opatrenia s ohľadom na pacientov, zamestnancov ako aj návštevníkov nemocnice. Už dnes pacientov, ktorých objednávame na jún a neskôr, informujeme o týchto zmenách," povedal Smatana.



V areáli FNsP sú všetky pavilóny označené veľkými číslami pre lepšiu orientáciu. O každej zmene budú verejnosť informovať prostredníctvom médií aj sociálnych sietí, ako aj oznamami a informačnými tabuľami priamo v nemocnici.