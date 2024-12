Prešov začína spoluprácu s Ternopiľom v energetickej efektívnosti

Prešov 8. decembra (TASR) - Mesto Prešov bude spolupracovať so západoukrajinským mestom Ternopiľ, osobitne v oblastiach energetickej efektívnosti či využívania obnoviteľných zdrojov energie. Obe strany o tom podpísali memorandum. "Iniciovať budú aj vytvorenie Európskeho zoskupenia pre územnú spoluprácu, takzvaný EZÚS, ktorého súčasťou by mohli byť aj ďalšie európske mestá," informovala prešovská radnica.



Primátor mesta Prešov František Oľha pracovne navštívil Ternopiľ posledný novembrový týždeň. Cieľom malo byť naštartovanie spolupráce vo viacerých oblastiach mestskej energetiky a mobility.



"Nakoľko práve v čase nášho príchodu zažilo relatívne pokojné mesto Ternopiľ najhoršie útoky od začiatku ruskej invázie, išlo o mrazivé, ale dôležité svedectvo toho, ako funguje mesto, ktorému zlyháva energetická infraštruktúra, ale aj toho, ako v naozaj ťažkých časoch núdze o finančné zdroje a vojenských útokov Ruska dokážu úžasným spôsobom meniť a rozvíjať mesto. Podarilo sa im vybudovať úplne novú čistiareň vody, prečerpávacie stanice a začínajú budovať celú energetiku a vodné hospodárstvo mesta na úplne nových základoch," uviedol Oľha.



Samotné pracovné rokovania podľa mestského úradu útoky neohrozili. Podpísané memorandum spúšťa ďalšiu spoluprácu v oblastiach energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie, zlepšenia mestskej mobility, tepelnej modernizácie bytového fondu, odpadového hospodárstva a nakladania s odpadovými vodami, ale aj v plánovaní verejných priestorov a zelene, v realizácii opatrení na zmiernenie vplyvov zmeny klímy, ochrany životného prostredia a prechodu na čistú energiu.



"Veľmi dôležitým faktorom je to, že mesto Prešov aktuálne pripravuje kompletnú rekonštrukciu a prestavbu energetiky so zameraním na obnoviteľné zdroje. Veľmi podobný problém nutnosti prestavby energetiky rieši aj vedenie ukrajinského mesta Ternopiľ, ktoré v poslednom období čelí cielenému bombardovaniu ich energetickej infraštruktúry Rusmi a posledný rok a pol sa sústredí na zabezpečenie energetickej sebestačnosti," konštatoval Oľha. Prvé kroky podľa neho povedú k vypracovaniu spoločnej koncepcie pre obe mestá. "V našom meste budeme cieliť na dosiahnutie nízkoemisnej energetiky, v Ternopile sa zase viac sústredia na to, ako zabezpečiť trvalo udržateľné energetické zdroje pre mesto, ktoré by mali byť založené aj na obnoviteľných zdrojoch," dodal primátor.



Hosťami stretnutia o energetike miest boli podľa radnice exminister hospodárstva SR Karel Hirman a bývalý poradca premiéra SR Alexander Duleba, ktorí majú v danej oblasti skúsenosti a vedia byť garantmi kvalitných projektov.