Prešov začína spolupracovať s Unicorn University v oblasti smart city

Prešov 10. januára (TASR) – Mesto Prešov začína spolupracovať v rámci výskumu a vývojovej činnosti v oblasti smart city s Unicorn University, súkromnou vysokou školou v Prahe. Najvýznamnejšími oblasťami spolupráce by mali byť doprava a parkovanie. Víziou je napríklad umožniť ľuďom využívať existujúce cykloprístrešky v meste Prešov bez čipu, iba pomocou aplikácie v smartfóne. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Unicorn University už 13 rokov vychováva špecialistov a riadiacich pracovníkov v odboroch IT, dátovej analýzy a manažmentu. Ako vysvetlil Tomek, samospráva poskytne dáta, s ktorými budú pracovať študenti spomínanej vysokej školy. Tí pripravia riešenie vo forme prototypov aplikácií, ktoré poslúžia ako podklad pri konkrétnych projektoch. Ak by zadanie zo strany mesta presiahlo kapacitné možnosti prešovských študentov v programe Unicorn Work&Study, zapoja sa do spolupráce aj študenti Unicorn University v Prahe.



„Výsledkom spolupráce má byť zefektívnenie riadenia procesov mesta, hospodárnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi a zlepšenie kvality života občanov mesta Prešov pomocou zberu dát a analýzy získaných údajov,“ ozrejmil hovorca. Pôjde napríklad o prípravu požiadaviek na zavádzanie nových technologických riešení pre riadenie dopravy a parkovania, infraštruktúrnej siete, manažmentu otvorených dát, správy budov, ale aj ďalších oblastí. Spolupráca podľa Tomeka zároveň umožní ďalší rozvoj vedeckej a výskumnej činnosti Unicorn University, ktorá spolupracuje aj s ďalšími zahraničnými inštitúciami, ako je napríklad CERN vo Švajčiarsku.