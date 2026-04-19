Prešov zapojí verejnosť do prípravy obnovy Slovenskej ulice
Slovenská ulica patrí medzi najvýznamnejšie mestské priestory v centre Prešova.
Autor TASR
Prešov 19. apríla (TASR) - Budúcu podobu Slovenskej ulice v Prešove chce mesto pripraviť v spolupráci s verejnosťou. Pred vyhlásením architektonickej súťaže návrhov plánuje samospráva sériu participatívnych stretnutí, komentovaných prehliadok a workshopov, ktoré majú pomôcť identifikovať problémy a predstavy o jej budúcom fungovaní. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Slovenská ulica patrí medzi najvýznamnejšie mestské priestory v centre Prešova. „Cieľom pripravovanej obnovy je vytvoriť ulicu, ktorá bude nielen funkčná, ale aj príjemná na pobyt - s kvalitnými materiálmi, dostatkom zelene, bezpečnými pohybovými vzťahmi a jasne definovaným charakterom. Takýto verejný priestor dokáže podporiť miestny život, drobné podnikanie aj celkovú atraktivitu centra mesta,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Participatívny proces sa uskutoční priamo v území formou komentovaných prehliadok a verejných workshopov, ktoré majú vytvoriť priestor na diskusiu o budúcom využívaní ulice. Témou bude najmä vyváženie potrieb peších, cyklistov, obyvateľov, podnikateľov aj automobilovej dopravy. Do procesu sa zapoja aj vlastníci dotknutých pozemkov. Do diskusie sa podľa mesta môžu zapojiť obyvatelia, návštevníci aj podnikatelia.
Výstupy zo stretnutí budú slúžiť ako jeden z kľúčových podkladov pre zadanie architektonickej súťaže. Tá následne prinesie konkrétne návrhy riešení, z ktorých bude vybraná budúca podoba Slovenskej ulice.
Slovenská ulica patrí medzi najvýznamnejšie mestské priestory v centre Prešova. „Cieľom pripravovanej obnovy je vytvoriť ulicu, ktorá bude nielen funkčná, ale aj príjemná na pobyt - s kvalitnými materiálmi, dostatkom zelene, bezpečnými pohybovými vzťahmi a jasne definovaným charakterom. Takýto verejný priestor dokáže podporiť miestny život, drobné podnikanie aj celkovú atraktivitu centra mesta,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Participatívny proces sa uskutoční priamo v území formou komentovaných prehliadok a verejných workshopov, ktoré majú vytvoriť priestor na diskusiu o budúcom využívaní ulice. Témou bude najmä vyváženie potrieb peších, cyklistov, obyvateľov, podnikateľov aj automobilovej dopravy. Do procesu sa zapoja aj vlastníci dotknutých pozemkov. Do diskusie sa podľa mesta môžu zapojiť obyvatelia, návštevníci aj podnikatelia.
Výstupy zo stretnutí budú slúžiť ako jeden z kľúčových podkladov pre zadanie architektonickej súťaže. Tá následne prinesie konkrétne návrhy riešení, z ktorých bude vybraná budúca podoba Slovenskej ulice.