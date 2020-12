Prešov zaslal prihlášku na titul Európskeho hlavného mesta kultúry

Prešov 21. decembra (TASR) – Mesto Prešov zaslalo svoju prihlášku do akcie Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v Slovenskej republike na rok 2026 v podobe Bid Booku, projektovej dokumentácie, na Ministerstvo kultúry SR. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Takzvaný Bid Book má názov Z periférie do Európy a zahŕňa podrobnú víziu, s ktorou sa Prešov uchádza o spomenutý titul. Projektová dokumentácia je vyhotovená v tlačenej aj v elektronickej verzii.



"Verím, že komisiu prešovský projekt zaujme a postúpime do druhého kola, kde sa pobijeme o titul s najlepšími mestami," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Ako povedal autor projektu Matúš Binc, Bidbook sa skladá zo šiestich okruhov, ktoré sú poprepájané tromi nosnými témami. "Jeho základom je koncepcia, kde vysvetľujeme myšlienku nášho projektu, s ktorou sa uchádzame o titul EHMK 2026. V rámci jednotlivých okruhov je zahrnutá dlhodobá stratégia, v ktorej popisujeme udržateľnosť projektu s myšlienkou periférie. Viac nie je možné v tejto fáze verejnosti prezradiť, keďže získanie titulu je súťažou projektových nápadov," uviedol Binc.



Prihláška, ktorá má 60 strán vychádza z výrazného kultúrneho programu so silným európskym rozmerom. Užší projektový tím odprezentuje Bid Book vo februári 2021 pred Európskou komisiou v Bratislave a v prípade úspechu mesto postúpi do druhého kola výberu. Finálny víťaz, ktorý bude hostiť titul EHMK na rok 2026, bude známy v decembri 2021.



Do projektu sa zapojilo viac ako 100 kreatívnych ľudí, expertov na dôležité témy kultúrno-spoločenského života z radov projektových manažérov, urbanistov, divadelníkov, hudobníkov, environmentalistov, literátov, filmárov, grafikov, architektov, odborníkov na cestovný ruch, marginalizované skupiny čí národnostné menšiny, ktorí vykreovali nápady a vízie kandidatúry mesta Prešov na titul EHMK 2026.



"V prípade postupu mesta Prešov do druhého kola a ústupu pandémie sa podľa Binca na viaceré podujatia pod hlavičkou EHMK2026 môže verejnosť tešiť už budúci rok. Viac informácii sa môžu dozvedieť aj na webstránke presov2026.sk.