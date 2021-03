Zastávku MHD na Čiernom moste v Prešove zrekonštruujú

Prešov 14. marca (TASR) – S plánovanou rekonštrukciou zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) na Čiernom moste v smere do centra začne mesto Prešov po pondelku (15. 3.). Nástup a výstup cestujúcich z vozidiel MHD bude umožnený vo vymedzenom priestore vedľa pôvodnej zastávky. Na mieste pribudne aj dočasné dopravné značenie. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke.



Práce majú stáť približne 50.400 eur s DPH. V rámci nich sa má podkladová vrstva nástupišťa vyrovnať a pribudnúť má nová betónová dlažba. Pôvodný zastávkový prístrešok nahradí modernejší typ s oceľovou nosnou konštrukciou a plochou strechou. Tá bude spolu so zadnou stenou vyrobená z kalného bezpečnostného skla. „Chýbať nebude ani lavička so sedadlom z masívneho dreva. Nástupište pre cestujúcich spolu s rekonštruovanými časťami bude dlhé 40 metrov a široké viac ako šesť a pol metra. Pribudne na ňom aj nové zábradlie, ktoré bude vyplnené tromi oceľovými rúrkami a oceľový odpadkový kôš s drevenými lamelami,“ uvádza mesto s tým, že nástupná plocha bude taktiež obsahovať vodiace prvky pre slabozrakých a nevidiacich.



Rekonštrukcia má zahŕňať aj odstavný pruh pre vozidlá MHD, vyhotovený bude z betónu v dĺžke takmer 41 metrov v identickom prevedení ako na protiľahlej zastávke. Nové obrubníky, dlažba a palisády v rámci cyklochodníka ostanú v pôvodnom stave.